छत्तीसगढ़: कोंडागांव में पार्किंग में खड़े ट्रक से टकराई SUV, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भयानक सड़क हादसे में 1 ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी लोग थिएटर से फिल्म देखकर घर जा रहे थे, तभी उनकी कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई।

यह टक्कर इतनी भयानक थी कि 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। सभी मृतक कोंडागांव के बड़े डोंगर के रहने वाले थे। सब लोग स्कॉर्पियो कार से मूवी देखने गए थे और लौटते समय टोल प्लाजा के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार कार पहले ट्रक से टकराई और कई जिंदगियां उजड़ गईं।

5 की मौत और 2 की हालत गंभीर जानकारी के अनुसार,हादसे के बाद 10-12 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। 3 लोगों की हादसे के दौरान ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। वहीं, अस्पताल में इलाज के दौरान 2 अन्य लोगों ने भी दम तोड़ दिया। वहीं, 2 अन्य की नाजुक हालत देखते हुए उन्हें जगदलपुर रेफर किया गया है।