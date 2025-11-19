'मैं वापस नहीं जाऊंगा, वहां समलैंगिकता मान्य नहीं...', गुजरात में पकड़ा गया HIV+ सीरियाई नागरिक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किले के सामने हुए बम धमाके के बाद पूरे देश में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं, पुलिस ने अवैध शरणार्थियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुजरात पुलिस ने सीरिया से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहा है।

पुलिस के अनुसार, 29 वर्षीय सीरियाई नागरिक गुजरात के खंभालिया में रहने वाले एक भारतीय के साथ समलैंगिक रिश्ते में है। दोनों एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के संपर्क में आए अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

क्या है पूरा मामला? सीरियाई नागरिक की पहचान जबलेह के रूप में हुई है। गुजरात पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर सीरियाई नागरिक को हिरासत में लिया है। उसके पास 3 पासपोर्ट मिले हैं, लेकिन उसका वीजा 2 साल पहले ही खत्म हो चुका था।

पुलिस की जांच में पता चला है कि जबलेह स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था। उसने राजकोट के एक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और कम्प्यूटर साइंस से स्नातक की डिग्री हासिल की। 14 मार्च 2020 को जबलेह का वीजा खत्म हो गया था। उसने वीजा रिन्यू करवाया, जो 5 जुलाई 2023 तक वैध था।