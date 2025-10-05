Language
    'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान के तहत 6.5 करोड़ महिलाओं की हुई जांच, जेपी नड्डा बोले- 'असाधारण उबलब्धि'

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देशभर में लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविरों में 6.5 करोड़ महिलाओं की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के राष्ट्र के संकल्प को दर्शाता है। पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया यह अभियान दो अक्टूबर को संपन्न हुआ।

    केंद्री स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान के तहत देशभर में लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविरों में 6.5 करोड़ महिलाओं की जांच की गई है।

    उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के राष्ट्र के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है।

    '6 करोड़ 50 लाख महिलाओं ने कराई जांच'

    उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से 17 सितंबर को शुरू किया गया दो सप्ताह का स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान दो अक्टूबर को संपन्न हुआ। इस दौरान देशभर में आयोजित लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविरों में छह करोड़ 50 लाख महिलाओं की जांच की गई।

    'एक असाधारण उपलब्धि'

    उन्होंने कहा कि यह असाधारण उपलब्धि महिलाओं के स्वास्थ्य को केंद्र में रखने के राष्ट्र के सामूहिक संकल्प को दर्शाती है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

