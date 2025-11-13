दिल्ली आतंकी हमले के बाद सुवेंदु अधिकारी को आया पाकिस्तान और सऊदी अरब से कॉल, क्या हुई बात; खुद किया खुलासा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को दावा किया कि दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद उन्हें पाकिस्तान व सऊदी अरब से दो दिन पहले धमकी भरे कॉल आए और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। सुवेंदु ने धमकी भरे कॉल का एक ऑडियो भी मीडिया के सामने सार्वजनिक किया।

सुवेंदु ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश से तो उन्हें नियमित रूप से धमकी भरे कॉल आते रहते हैं। दिल्ली विस्फोट की घटना के अगले दिन मंगलवार को पहली बार पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आए थे। सऊदी अरब से भी कॉल आए। संयोग से उन्हें यह धमकी भरे कॉल उस दिन आए जिस दिन सुवेंदु दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे।

पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल मंगलवार को शाह के साथ दिल्ली में उनकी एक निजी बैठक हुई, जिसमें चर्चा का मुख्य विषय बंगाल के राजनीतिक मुद्दे थे। उसी दिन उन्हें कॉल आया था। जारी आडियो में वक्ता हिंदी में कहता है- मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूं। सावधान रहना। वरना उड़ जाओगे। कितने बीएसएफ वाले भारत में उड़ गए। उड़ जाओगे। सावधान रहना।

सऊदी अरब के नंबर से मिली सुवेंदु को धमकी सुवेंदु ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस धमकी भरे काल के बारे में सूचित किया है। हालांकि जिस नंबर से सुवेंदु को कॉल आने की खबर है, वह पाकिस्तानी नंबर नहीं है। ऑडियो क्लिप के साथ जो नंबर जारी किया गया है, वह +966 से शुरू होता है। यह सऊदी अरब का टेलीफोन कोड है।

भाषा सुनकर लगता है कि धमकी देने वाला हिंदी में बहुत धाराप्रवाह नहीं है। न तो उच्चारण और न ही वाक्य धाराप्रवाह है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि धमकी वाले ऑडियो का हिंदी उच्चारण बांग्लादेशियों के एक वर्ग के हिंदी उच्चारण से मिलता-जुलता है। इसलिए, शक है कि बांग्लादेश से सऊदी अरब में काम करने गए किसी व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाकर यह धमकी दी होगी।