अफिरा बीबी, डॉ. शाहीन और वो... वुमेन विंग के बीच पक रही थी ये खिचड़ी, कैसे बड़ी प्लानिंग हो गई फेल?
उमर की पत्नी, अफिरा बीबी, जैश की नई गठित महिला ब्रिग्रेड, जमात-उल-मोमिनात का प्रमुख चेहरा है। दिल्ली धमाके से कुछ हफ्ते पहले अफिरा, जमात-उल-मोमिनात की सलाहकार परिषद, शूरा में शामिल हुई थी। सूत्रों के अनुसार, वह मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर के साथ काम करती है और दोनों शाहीन सईद के संपर्क में थीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली आतंकी हमले और फरीदाबाद में विस्फोटक बरामदगी में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) लिंक की जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला कि लखनऊ से गिरफ्तार डॉ. शाहीन सईद जैश कमांडर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफिरा बीबी के संपर्क थी।
जैश का मुखिया मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक, साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद एक मुठभेड़ में मारा गया था। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।
अफिरा बीबी के संपर्क में थी डॉ. शाहीन
उमर की पत्नी, अफिरा बीबी, जैश की नई गठित महिला ब्रिग्रेड, जमात-उल-मोमिनात का प्रमुख चेहरा है। दिल्ली धमाके से कुछ हफ्ते पहले अफिरा, जमात-उल-मोमिनात की सलाहकार परिषद, शूरा में शामिल हुई थी। सूत्रों के अनुसार, वह मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर के साथ काम करती है और दोनों शाहीन सईद के संपर्क में थीं।
कट्टरपंथी महिलाओं की जैश में भर्ती की मिली जिम्मेदारी
फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर के रूप में काम रही शाहीन सईद को उसकी कार में असॉल्ट राइफलें और अन्य गोला-बारूद मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। जांच में पाया गया है कि शाहीन सईद को जमात-उल-मोमिनात की इंडिया ब्रांच खोलने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए कट्टरपंथी महिलाओं की भर्ती करने का काम सौंपा गया था।
कई मेडिकल कॉलेजों में काम कर चुकी है डॉ. शाहीन
मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली शाहीन सईद ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शामिल होने से पहले कई मेडिकल कॉलेजों में काम किया था। अब तक की जांच के अनुसार, वह सितंबर 2012 से दिसंबर 2013 तक कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख थीं।
उसके पासपोर्ट से मिली जानकारी से पता चला है कि वह 2016 से 2018 तक दो साल तक यूएई में रही। शाहीन सईद के साथ काम करने वालों ने बताया है कि वह अक्सर बिना किसी को बताए काम से भाग जाती थीं।
2012 में हुआ डॉ. शाहीन का तलाक
शाहीन सईद की शादी डॉक्टर हयात जफर से हुई थी, लेकिन 2012 में उनका तलाक हो गया। उनके दो बच्चे हैं, जो डॉ. जफर के साथ रहते हैं। उनके पूर्व पति ने कहा है कि अलग होने के बाद से वह उनसे संपर्क में नहीं हैं। शाहीन के पिता ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि वह ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकती है।
दिल्ली आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत
डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और उमर फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे। शाहीन और मुजम्मिल हिरासत में हैं, वहीं उमर की मौत सोमवार को लाल किले के पास कार विस्फोट में हुई, जिसमें 10 लोग मारे गए और 20 अन्य घायल हो गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।