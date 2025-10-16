सुनवानी महाकाल में एक युवक की संदिग्ध मौत, मौके से मिला जहरीला पदार्थ
देवास के सुनवानी महाकाल गांव में दो दोस्त गंभीर हालत में मिले, जिनमें से एक की मौत हो गई। घटनास्थल पर जहरीला पदार्थ मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान विवेक चौधरी के रूप में हुई है, जबकि आशीष पटेल नामक युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट का इंतजार है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देवास के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत शिप्रा क्षेत्र के गांव सुनवानी महाकाल में गुरुवार देर शाम को उस समय सनसनी फैल गई जब दो युवक गंभीर हालत में मिले। बाद में इनमें से एक की मौत हो गई।
दोनों युवक आपस में दोस्त हैं। दूसरे युवक का इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। गांव के कुछ लोगों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। मौके से कुछ जहरीला पदार्थ भी मिला है। पीएम रिपोर्ट से मौत के कारण का खुलासा होने का उम्मीद है।
घटनास्थल से मिला जहरीला पदार्थ
औद्योगिक थाना क्षेत्र प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया 21 वर्षीय विवेक चौधरी नाम के युवक की मौत होने की जानकारी सामने आई है। वहीं जिस युवक का इंदौर में उपचार चल रहा है उसका नाम आशीष पटेल है। स्वजन अपने इस स्तर से इनको सीधे इंदौर के अस्पताल ले गए थे।
घटनास्थल से कुछ जहरीला पदार्थ मिला है, मामले में जांच की जा रही है अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
