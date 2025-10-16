सुनवानी महाकाल में एक युवक की संदिग्ध मौत, मौके से मिला जहरीला पदार्थ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देवास के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत शिप्रा क्षेत्र के गांव सुनवानी महाकाल में गुरुवार देर शाम को उस समय सनसनी फैल गई जब दो युवक गंभीर हालत में मिले। बाद में इनमें से एक की मौत हो गई।

दोनों युवक आपस में दोस्त हैं। दूसरे युवक का इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। गांव के कुछ लोगों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। मौके से कुछ जहरीला पदार्थ भी मिला है। पीएम रिपोर्ट से मौत के कारण का खुलासा होने का उम्मीद है।