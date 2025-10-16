Language
    बस और ट्रक के बीच फंसा बाइक सवार, पीछे से मारी टक्कर; मौत 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:27 PM (IST)

    रतलाम के नामली थाना क्षेत्र में भदवासा फंटे पर एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार लोकेंद्र सिंह की मौत हो गई। बस स्पीड ब्रेकर पर धीमी हुई थी, तभी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। लोकेंद्र सिंह इप्का में कार्यरत थे और शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। बस में सवार कुछ यात्रियों को भी मामूली चोटें आई हैं।

    बस से टकराया बाइकसवार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रतलाम के नामली थाना क्षेत्र के भदवासा फंटे पर गुरुवार रात करीब आठ बजे ट्रक ने आगे चल रही बस को टक्कर मार दी। टक्कर से पास से गुजर रहा बाइक सवार असंतुलित होकर दोनों के बीच फंस गया। घायल को गंभीर अवस्था में 108 मेडिकल कालेज लेकर पहुंची, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    मृतक की पहचान जावरा के रिछाचांदा निवासी 35 वर्षीय लोकेंद्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह सोलंकी के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को रखवा दिया है। आरोपित ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है।

    कैसे हुई दुर्घटना?

    जानकारी के अनुसार मृतक लोकेंद्र सिंह इप्का में कार्यरत है। रोज की तरह शिफ्ट खत्म होने के बाद वह रिछाचांदा जा रहा था। भदवासा फंटे पर यात्री बस (एमपी-14/पीए-0450) स्पीड ब्रेकर पर धीरे हुई थी। इसके पीछे चल रहा ट्रक (आरजे-14/जीआर-2506) बस के पीछे टकराया गया। टकराने के दौरान पास ही बाइक से जा रहा लोकेंद्र सिंह हादसे की चपेट में आ गया।

    बस में सवार लोगों के भी आई चोटें

    बस रतलाम से नीमच की ओर जा रही थी। इसमें सवार सात से आठ लोगों को भी मामूली चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया।

