Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बंद कार में मिला आंध्र प्रदेश के निलंबित प्रोफेसर का सड़ा-गला शव, दुर्गंध से हुआ खुलासा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक निलंबित प्रोफेसर डॉ. गुगलोथ का सड़ा-गला शव एक बंद कार में मिला है। स्थानीय लोगों ने कार से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचन ...और पढ़ें

    Hero Image

    बंद कार में मिला आंध्र प्रदेश के निलंबित प्रोफेसर का सड़ा-गला शव (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक निलंबित प्रोफेसर का शव एक बंद कार के अंदर सड़ी-गली अवस्था में मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, चित्तूर जिले में रहने वाले मृतक प्रोफेसर की पत्नी और दो बेटियों सहित परिवार के सदस्यों को घटना की सूचना दे दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, यह घटना तिरुपति देवस्थानम के अलीपिरी प्रवेश द्वार के पास की है, जहां खड़ी कार से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कार का दरवाजा खोला तो कार की ड्राइवर सीट पर डॉ. गुगलोथ का शव मिला, जो पूरी तरह सड़ चुका था।

    हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच जारी

    तिरुपति पश्चिम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि प्रोफेसर की मृत्यु उनके शव मिलने से कई दिन पहले हो गई होगी। मृत्यु का सटीक कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है।

    पहले भी हो चुके थे निलंबित

    डॉ. वी. सरदार गुगलोथ श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के वाणिज्य, प्रबंधन और कंप्यूटर विज्ञान महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। उन्हें पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निलंबित किया जा चुका था, हालांकि निलंबन का सटीक कारण अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।