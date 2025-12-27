बंद कार में मिला आंध्र प्रदेश के निलंबित प्रोफेसर का सड़ा-गला शव, दुर्गंध से हुआ खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक निलंबित प्रोफेसर का शव एक बंद कार के अंदर सड़ी-गली अवस्था में मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, चित्तूर जिले में रहने वाले मृतक प्रोफेसर की पत्नी और दो बेटियों सहित परिवार के सदस्यों को घटना की सूचना दे दी गई है।

दरअसल, यह घटना तिरुपति देवस्थानम के अलीपिरी प्रवेश द्वार के पास की है, जहां खड़ी कार से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कार का दरवाजा खोला तो कार की ड्राइवर सीट पर डॉ. गुगलोथ का शव मिला, जो पूरी तरह सड़ चुका था।

हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच जारी तिरुपति पश्चिम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि प्रोफेसर की मृत्यु उनके शव मिलने से कई दिन पहले हो गई होगी। मृत्यु का सटीक कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है।