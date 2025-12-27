छत्तीसगढ़ में सरेंडर किए माओवादी की हत्या, नकाबपोशों ने कुल्हाड़ी से काटकर ली जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार रात आत्मसमर्पित माओवादी 20 वर्षीय पूनेम बुधरा की दो नकाबपोशों ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपित मुंह पर कपड़ा बांधकर पूनेम के घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया।

पूनेम ने 2022 में सुकमा जिले में आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद वह अपने गांव एर्रापल्ली में रह रहा था। बताया जा रहा है कि माओवादियों ने पुलिस का सहयोग करने के कारण इस हत्या को अंजाम दिया।

जांच में जुटी पुलिस

हालांकि, पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से माओवादी संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी और सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रही हैं।