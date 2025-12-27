Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छत्तीसगढ़ में सरेंडर किए माओवादी की हत्या, नकाबपोशों ने कुल्हाड़ी से काटकर ली जान

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:21 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुक्रवार रात 20 वर्षीय आत्मसमर्पित माओवादी पूनेम बुधरा की दो नकाबपोशों ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पूनेम ने 2022 में सुकमा म ...और पढ़ें

    Hero Image

    छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आत्मसमर्पित माओवादी की कुल्हाड़ी से हत्या (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार रात आत्मसमर्पित माओवादी 20 वर्षीय पूनेम बुधरा की दो नकाबपोशों ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपित मुंह पर कपड़ा बांधकर पूनेम के घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूनेम ने 2022 में सुकमा जिले में आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद वह अपने गांव एर्रापल्ली में रह रहा था। बताया जा रहा है कि माओवादियों ने पुलिस का सहयोग करने के कारण इस हत्या को अंजाम दिया।

    जांच में जुटी पुलिस

    हालांकि, पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से माओवादी संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी और सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रही हैं।