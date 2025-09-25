कौन हैं सुरेखा यादव जो 30 सितंबर को होंगी रिटायर? आनंद महिंद्रा ने भी दी बधाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट, सुरेखा यादव इस महीने की 30 तारीख को रिटायर होने जा रही हैं। उन्होंने करीब 36 साल तक लोकोमोटिव पायलट के तौर पर अपनी सेवा दी है।

दरअसल, मध्य रेलवे (सीआर) ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है। ट्रेन संख्या 22222, हजरत निजामुद्दीन-सीएसएमटी राजधानी एक्सप्रेस से शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पहुंचने पर सुरेखा यादव का उनके साथियों ने जोरदार स्वागत किया।

रेलवे ने पोस्ट कर दी जानकारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में मध्य रेलवे (सीआर) ने लिखा कि एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, 36 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगी।

पोस्ट में आगे लिखा गया कि एक सच्ची पथप्रदर्शक, उन्होंने बाधाओं को तोड़ा, अनगिनत महिलाओं को प्रेरित किया और साबित किया कि कोई भी सपना अधूरा नहीं है। उनकी यात्रा भारतीय रेलवे में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी रहेगी।

Smt. Surekha Yadav, Asia’s First Woman Train Driver, will retire on 30th September after 36 glorious years of service



A true trailblazer, she broke barriers, inspired countless women, and proved that no dream is beyond reach.



Her journey will forever remain a symbol of women… pic.twitter.com/5zDOzvkAD4 — Central Railway (@Central_Railway) September 18, 2025

आनंद महिंद्रा ने भी दी बधाई

वहीं, पहली महिला लोकोमोटिव की रिटायरमेंट पर महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने एक भावपूर्ण संदेश पोस्ट किया। अपने पोस्ट में उन्होंने सुरेखा यादव सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।