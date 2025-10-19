Viral Video: सूरत के बिजनेसमैन पिता ने बर्थडे पार्टी में मंगवाई शराब, रेड पड़ी तो बेटे ने पुलिस पर कर दिया हमला
गुजरात के ड्राई स्टेट में, एक व्यवसायी के बेटे ने पिता के जन्मदिन पर शराब पार्टी का आयोजन किया। पुलिस ने होटल के बाहर शराब जब्त कर ली और पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पार्टी अलथान के केएस अवतार होटल में थी, जहां बेटे ने दोस्तों के साथ गाड़ी में शराब पी। पुलिस के आने पर बेटे ने बदतमीजी की और हाथापाई की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ड्राई स्टेट गुजरात में बेटे ने अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर शराब की पार्टी रखी लेकिन पुलिस ने होटल के बाहर ही शराब जब्त कर ली और बिजनेसमैन पिता समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
अलथान के केएस अवतार होटल में गुरुवार को बिजनेसमैन समीर शाह का जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी रखी गई थी। जश्न के दौरान, समीर के 19 साल के बेटे ने पास में खड़ी एक गाड़ी में कुछ और लोगों के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। जब पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शराब पीते हुए लोगों का वीडियो बनाने की कोशिश की तो वह लड़का गाड़ी से बाहर निकला और बदतमीजी करने लगा।
घटना का वीडियो वायरल
इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह लड़का पुलिसवालों को धक्का दे रहा है और उनके साथ हाथापाई कर रहा है। जब पुलिस ने लड़के को काबू में किया तो उसके पिता उन्हें शांत करने के लिए मौके पर पहुंचे। उसने कथित तौर पर पुलिस को "ऊपर तक पहुंच" की धमकी भी दी। इसी समय दो महिलाएं मौके पर पहुंचीं और पुलिस से बिजनेसमैन के बेटे को छोड़ने की रिक्वेस्ट की और कहा कि "वह बच्चा है।"
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने बताया कि गाड़ी से शराब की नौ कैन, सात मोबाइल फोन और कैश बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि सामान और कार को जब्त कर लिया गया है। ज़ोन 4 की डीसीपी निधि ठाकुर ने कहा, "दो केस दर्ज किए गए हैं - एक गाड़ी से शराब मिलने से जुड़ा है और दूसरा पुलिस पर हमले से जुड़ा है। शराब सप्लाई करने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। समीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि डिलीवरी मैन ने कहा कि उसने बिजनेसमैन के कहने पर काम किया था।"
उन्होंने आगे कहा, "समीर के बेटे का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास नहीं हुआ। उसके ब्लड और यूरिन सैंपल मेडिकल जांच के लिए भेजे गए हैं। उस पर पुलिस पर हमले से जुड़ा दूसरा केस भी है। हम देख रहे हैं कि क्या नोटिस भेजने की जरूरत है और क्या कोई गिरफ्तारी करनी है।"
આમ તો ગુજરાતમાં કહેવાતી દારૂબંધી છે, ત્યારે ખુલ્લેઆમ દારૂની પાર્ટી યોજતા, આ કાયદાના ધજાગરા ઉડાડતો જોવા મળ્યો સમીર શાહનો દીકરો. આ ઘટના સુરતના અલથાણ સ્થિત SAMS 49 ફાર્મહાઉસમાં બની છે, જ્યાં અધિકારીઓના લાયઝનર નો દીકરો આ બર્થડે પાર્ટીમાં ખુલ્લેઆમ પાર્ટી કરતો દેખાયો— Ahmedabad City Congress (@INCAhmedabad) October 17, 2025
વિડિયોમાં સ્પષ્ટ… pic.twitter.com/RNaAPe3G7h
