5 महीने में नाबालिग को दो बार बेचा, 2.5 लाख रुपये में लगाई बोली; 3 आरोपी गिरफ्तार

सूरत में एक चौंकाने वाली घटना में 14 वर्षीय नाबालिग को 5 महीनों में दो अलग-अलग व्यक्तियों को बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक दंपति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच से पता चला है कि आरोपियों ने लड़की को शादी के लिए मजबूर किया और उसे पहले 50 हजार में और बाद में 2 लाख रुपये में बेचा।

पुलिस ने बताया कि आरोपी नूरी शेख और उसके पति वसीम और अन्य महिला फरजाना ने नाबालिग को इन पुरुषों से शादी करने को मजबूर किया। पुलिस की जांच में पता चला कि लड़की शादी लसकना के एक व्यक्ति से 50 हजार रुपए में और बाद में महाराष्ट्र के सोलापुर के एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए में जबरन कर दी गई।

नाबालिग की मां की शिकायत पर तीन आरोपी गिरफ्तार शुक्रवार को नाबालिग की मां ने लिंबायत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अभी भी दो आरोपी फरार हैं।

5 महीने में नाबिलग को दो बार बेचा मिली जानकारी के अनुसार, लड़की अपनी मां के साथ रहती थी, जो कि केटरिंग सर्विस का काम करती थी। पांच महीने पहले नूरी, फरजाना ने उसका किडनैप किया और पहले उसे लसकाना के रहने वाले शोएब को बेच दिया।