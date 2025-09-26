Language
    5 महीने में नाबालिग को दो बार बेचा, 2.5 लाख रुपये में लगाई बोली; 3 आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:05 PM (IST)

    सूरत में एक चौंकाने वाली घटना में 14 वर्षीय नाबालिग को 5 महीनों में दो अलग-अलग व्यक्तियों को बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक दंपति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच से पता चला है कि आरोपियों ने लड़की को शादी के लिए मजबूर किया और उसे पहले 50 हजार में और बाद में 2 लाख रुपये में बेचा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूरत से मानव तस्करी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिसमें 14 साल की नाबालिग को 5 महीने में दो अलग-अलग लोगों की बेचने की बात सामने आई है। लड़की को पहली बार सूरत और दूसरी बार महाराष्ट्र में बेचा गया। पुलिस ने इस मामले में एक दंपति सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने बताया कि आरोपी नूरी शेख और उसके पति वसीम और अन्य महिला फरजाना ने नाबालिग को इन पुरुषों से शादी करने को मजबूर किया। पुलिस की जांच में पता चला कि लड़की शादी लसकना के एक व्यक्ति से 50 हजार रुपए में और बाद में महाराष्ट्र के सोलापुर के एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए में जबरन कर दी गई।

    नाबालिग की मां की शिकायत पर तीन आरोपी गिरफ्तार

    शुक्रवार को नाबालिग की मां ने लिंबायत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अभी भी दो आरोपी फरार हैं।

    5 महीने में नाबिलग को दो बार बेचा

    मिली जानकारी के अनुसार, लड़की अपनी मां के साथ रहती थी, जो कि केटरिंग सर्विस का काम करती थी। पांच महीने पहले नूरी, फरजाना ने उसका किडनैप किया और पहले उसे लसकाना के रहने वाले शोएब को बेच दिया।

    दो दिनों तक उसका यौन शोषण करने के बाद आरोपियों ने उसे वापस घर भेज दिया। 10 दिन बाद फरजाना ने फिर से लड़की का अपहरण कर लिया और उसे सोलापुर ले गई, जहां उसे दो लाख रुपए में दूसरे युवक को बेच दिया।

