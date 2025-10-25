डिजिटल अरेस्ट मामले में 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और सीबीआई से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को डिजिटल अरेस्ट मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ सुनवाई करेगी। 17 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की तह तक पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच समन्वित प्रयासों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।

कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई से मांगा जवाब इसने इस मामले में केंद्र, सीबीआई और अन्य से जवाब मांगा और कहा कि इस तरह के अपराध न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव पर प्रहार करते हैं। शीर्ष अदालत ने हरियाणा के अंबाला में एक वरिष्ठ नागरिक दंपति की डिजिटल गिरफ्तारी के मामले का संज्ञान लिया था, जिसमें धोखाधड़ी करने वालों ने अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर 1.05 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की थी।