जानलेवा साबित हो रहा वायु प्रदूषण, लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा; रिपोर्ट में बड़े खुलासे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको भी लग रहा है कि एयर क्वालिटी खराब हो रही है और प्रदूषण से होने वाली मौंते ज्यादा हो रही हैं, तो ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। वायु प्रदूषण से जुड़ी मौतों की कुल संख्या, जो मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, वृद्धावस्था और लगातार प्रदूषण के कारण बहुत ज्यादा बनी हुई है। और कुछ विश्लेषणों में तो और भी बढ़ गई है।

नई "स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025" रिपोर्ट ताजा वैश्विक आंकड़ों को दिखाती है बताती है कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में लाखों अकाल मौतों का कारण बन रहा है। जानलेवा साबित हो रहा वायु प्रदूषण स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 ताजा PM2.5 और ओजोन एक्सपोजर आंकड़ों और डिजीज बर्डन मॉडल का इस्तेमाल करके एयर क्वालिटी और स्वास्थ्य परिणामों की जांच करता है। इसका शीर्षक है: वायु प्रदूषण दुनिया भर में सबसे बड़े जानलेवा कारकों में से एक बना हुआ है, और इनमें से लगभग दस में से नौ मौतें गैर-संचारी रोगों जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, पुरानी फेफड़ों की बीमारी और फेफड़ों के कैंसर से होती हैं। संक्षेप में, वायु प्रदूषण अब केवल "फेफड़ों की समस्या" नहीं रह गया है; यह अब मुख्य रूप से दिल के दौरे, स्ट्रोक और पुरानी हृदय रोगों को बढ़ावा देता है।

वायु प्रदूषण कैसे बनता है मौत का कारण? वायु प्रदूषण PM2.5, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि नामक सूक्ष्म कणों का एक जटिल मिश्रण है, लेकिन सबसे घातक घटक सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ (PM2.5) है। सूक्ष्म कण फेफड़ों में प्रवेश करते हैं - PM2.5 इतना सूक्ष्म होता है कि यह फेफड़ों की गहरी वायुकोशियों तक पहुंच जाता है। इससे फेफड़ों के ऊतकों में जलन होती है और सूजन हो जाती है।

- PM2.5 इतना सूक्ष्म होता है कि यह फेफड़ों की गहरी वायुकोशियों तक पहुंच जाता है। इससे फेफड़ों के ऊतकों में जलन होती है और सूजन हो जाती है। सूजन बढ़ती जाती है - सूजे हुए फेफड़ों से संकेत रक्तप्रवाह में पहुंचते हैं, जिससे पूरे शरीर में सूजन बढ़ जाती है, जिससे धमनी पट्टिकाएं अस्थिर हो जाती हैं। इससे दिल का दौरा और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है।

- सूजे हुए फेफड़ों से संकेत रक्तप्रवाह में पहुंचते हैं, जिससे पूरे शरीर में सूजन बढ़ जाती है, जिससे धमनी पट्टिकाएं अस्थिर हो जाती हैं। इससे दिल का दौरा और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। रक्त और वाहिकाओं पर सीधा प्रभाव - प्रदूषक खून के थक्के जमने के तरीके को बदल सकते हैं और रक्त वाहिकाओं के कार्य को कम कर सकते हैं, जिससे घातक हृदय संबंधी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

- प्रदूषक खून के थक्के जमने के तरीके को बदल सकते हैं और रक्त वाहिकाओं के कार्य को कम कर सकते हैं, जिससे घातक हृदय संबंधी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। दीर्घकालिक क्षति- लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोग जैसी दीर्घकालिक बीमारियां बढ़ जाती हैं, जो समय से पहले मृत्यु का कारण बनती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और लॉन्गटर्म स्टडी के अनुसार, प्रदूषण से संबंधित अधिकांश मौतें इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक के कारण होती हैं, इसके बाद COPD, निचले श्वसन संक्रमण और फेफड़ों का कैंसर होता है।

वायु प्रदूषण से मृत्यु के जोखिम को कम करने के प्रोटोकॉल इसमें बड़ी कमी लाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, यातायात नियंत्रण और औद्योगिक नियमों जैसी नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन व्यक्ति और परिवार, जोखिम को कम करने के लिए अभी से व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं।