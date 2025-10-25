Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जानलेवा साबित हो रहा वायु प्रदूषण, लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा; रिपोर्ट में बड़े खुलासे

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:48 PM (IST)

    नई 'स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025' रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में लाखों अकाल मौतों का कारण बन रहा है। यह गैर-संचारी रोगों जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण अब केवल फेफड़ों की समस्या नहीं है, बल्कि हृदय रोगों का भी मुख्य कारण है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जानलेवा साबित हो रहा वायु प्रदूषण।


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको भी लग रहा है कि एयर क्वालिटी खराब हो रही है और प्रदूषण से होने वाली मौंते ज्यादा हो रही हैं, तो ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। वायु प्रदूषण से जुड़ी मौतों की कुल संख्या, जो मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, वृद्धावस्था और लगातार प्रदूषण के कारण बहुत ज्यादा बनी हुई है। और कुछ विश्लेषणों में तो और भी बढ़ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई "स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025" रिपोर्ट ताजा वैश्विक आंकड़ों को दिखाती है बताती है कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में लाखों अकाल मौतों का कारण बन रहा है।

    जानलेवा साबित हो रहा वायु प्रदूषण

    स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 ताजा PM2.5 और ओजोन एक्सपोजर आंकड़ों और डिजीज बर्डन मॉडल का इस्तेमाल करके एयर क्वालिटी और स्वास्थ्य परिणामों की जांच करता है। इसका शीर्षक है: वायु प्रदूषण दुनिया भर में सबसे बड़े जानलेवा कारकों में से एक बना हुआ है, और इनमें से लगभग दस में से नौ मौतें गैर-संचारी रोगों जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, पुरानी फेफड़ों की बीमारी और फेफड़ों के कैंसर से होती हैं। संक्षेप में, वायु प्रदूषण अब केवल "फेफड़ों की समस्या" नहीं रह गया है; यह अब मुख्य रूप से दिल के दौरे, स्ट्रोक और पुरानी हृदय रोगों को बढ़ावा देता है।

    वायु प्रदूषण कैसे बनता है मौत का कारण?

    वायु प्रदूषण PM2.5, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि नामक सूक्ष्म कणों का एक जटिल मिश्रण है, लेकिन सबसे घातक घटक सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ (PM2.5) है। 

    • सूक्ष्म कण फेफड़ों में प्रवेश करते हैं- PM2.5 इतना सूक्ष्म होता है कि यह फेफड़ों की गहरी वायुकोशियों तक पहुंच जाता है। इससे फेफड़ों के ऊतकों में जलन होती है और सूजन हो जाती है।
    • सूजन बढ़ती जाती है- सूजे हुए फेफड़ों से संकेत रक्तप्रवाह में पहुंचते हैं, जिससे पूरे शरीर में सूजन बढ़ जाती है, जिससे धमनी पट्टिकाएं अस्थिर हो जाती हैं। इससे दिल का दौरा और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है।
    • रक्त और वाहिकाओं पर सीधा प्रभाव- प्रदूषक खून के थक्के जमने के तरीके को बदल सकते हैं और रक्त वाहिकाओं के कार्य को कम कर सकते हैं, जिससे घातक हृदय संबंधी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
    • दीर्घकालिक क्षति- लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोग जैसी दीर्घकालिक बीमारियां बढ़ जाती हैं, जो समय से पहले मृत्यु का कारण बनती हैं।

    विश्व स्वास्थ्य संगठन और लॉन्गटर्म स्टडी के अनुसार, प्रदूषण से संबंधित अधिकांश मौतें इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक के कारण होती हैं, इसके बाद COPD, निचले श्वसन संक्रमण और फेफड़ों का कैंसर होता है।

    वायु प्रदूषण से मृत्यु के जोखिम को कम करने के प्रोटोकॉल

    इसमें बड़ी कमी लाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, यातायात नियंत्रण और औद्योगिक नियमों जैसी नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन व्यक्ति और परिवार, जोखिम को कम करने के लिए अभी से व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं।

    1. स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन या कुशल चूल्हे का उपयोग करें; रसोई को हवादार रखें; घर के अंदर कचरा जलाने से बचें। घरेलू प्रदूषण अभी भी कई अकाल मौतों का कारण बनता है, खासकर बच्चों में।
    2. दोबारा इस्तेमाल होने वाला मास्क या प्यूरीफायर का उपयोग करने वाले परिवार प्रमाणित उपकरण चुनें और उनका उचित रखरखाव करें।
    3. जब AQI अधिक हो, तो बाहर काम कम करें, खासकर यदि आप वृद्ध हैं या आपको हृदय/फेफड़ों की बीमारी है। व्यायाम स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन बहुत प्रदूषित हवा में नहीं।
    4. बहुत प्रदूषित स्थानों में N95/FFP2 जैसे उपयुक्त मास्क का उपयोग करें क्योंकि सही तरीके से लगाए जाने पर ये साँस के द्वारा अंदर जाने वाले PM2.5 को कम करते हैं।
    5. यदि आप उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो HEPA फिल्टर वाले इनडोर एयर क्लीनर पर विचार करें क्योंकि ये इनडोर PM2.5 को कम करते हैं और संवेदनशील लोगों की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं।
    6. बुजुर्गों और हृदय या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह का पालन करना चाहिए और अपनी दवाइयां नियमित रखनी चाहिए और सीने में दर्द, अचानक सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए।

    2025 की ग्लोबल एयर कंडीशन और अन्य ग्लेबल एनालिसिस एक बात स्पष्ट करते हैं कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में सबसे बड़े जानलेवा कारकों में से एक बना हुआ है, और हालांकि दुनिया के कुछ हिस्सों में प्रगति हो रही है, फिर भी कुल बोझ बहुत बड़ा है क्योंकि इसका प्रभाव अभी भी व्यापक है और आबादी बूढ़ी हो रही है। घरेलू और व्यक्तिगत उपायों के साथ नीतिगत कार्रवाई ही कम मौतों का रास्ता है।

    (डिस्क्लेमर : खबर में बताए गए उपाय सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। यह किसी भी तरह से किसी योग्य योग्य डॉक्टरी सलाह की विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी एक्सपर्ट या अपने डॉक्टर ने सलाह लें।)

    इसे भी पढ़ें: शराब में अफीम मिलाकर पीती थीं ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, चलाती थीं दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट