राजस्थान में हुए मतोड़ा हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, 10 नवंबर को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान के फलोदी जिले के मतोड़ा में भारतमाला हाइवे पर गत दिनों हुए भीषण सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है।

इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 10 महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इस पर संज्ञान लिया।

कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई पीआईएल

कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई इस पीआईएल पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की पीठ ने रोड एंड पब्लिक सेफ्टी को लेकर चार नवंबर को पीआईएल दर्ज की थी।