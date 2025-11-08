Language
    राजस्थान में हुए मतोड़ा हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, 10 नवंबर को होगी सुनवाई

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    जोधपुर के मतोड़ा में भारतमाला हाइवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस हादसे में 10 महिलाओं और 4 बच्चों समेत 15 लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट ने जनहित याचिका दर्ज कर 10 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। बीकानेर से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी ट्रक से टकराने से यह भीषण दुर्घटना हुई।

    सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर खुद लिया संज्ञान। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान के फलोदी जिले के मतोड़ा में भारतमाला हाइवे पर गत दिनों हुए भीषण सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है।

    इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 10 महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इस पर संज्ञान लिया।

    कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई पीआईएल

    कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई इस पीआईएल पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की पीठ ने रोड एंड पब्लिक सेफ्टी को लेकर चार नवंबर को पीआईएल दर्ज की थी।

    क्या है मामला?

    दरअसल, बीकानेर के कोलायत तीर्थयात्रा करने गए श्रद्धालुओं की गाड़ी वापस जोधपुर लौटते समय एक ट्रक से टकरा गई थी। इन श्रद्धालुओं को ले जा रही टेंपो ट्रैवलर एक ढाबे के सामने खड़े ट्रक में जा घुसी थी। इससे ट्रैवलर में सवार 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

