पत्थर चले, भांजी लाठियां... अलवर में पंचायत के दौरान दो समुदाय भिड़े; कैसे बिगड़ा मामला?
राजस्थान के अलवर जिले के बास गांव में एक समझौते को लेकर पंचायत में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। पथराव में कई लोग घायल हुए। दलित समुदाय ने मुस्लिम समुदाय पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया है। पीड़ित ने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई थी।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित बास गांव में एक मामले में समझौते को लेकर हो रही ग्रामीणों की पंचायत में विवाद इतना बढ़ा की दो समुदायों के बीच पथराव हो गया। पथराव में एक दर्जन लोग घायल हो गए।
दलित समाज के लोगों पर मुस्लिम समाज के पांच दर्जन से अधिक लोगों ने पथराव करने के साथ ही लाठियों से मारपीट की। जवाब में दलितों ने भी पथराव किया।
पुलिस ने क्या बताया?
नौगांवा पुलिस थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम को सूचना मिली थी कि दो पक्षों में पथराव हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ लोग घायल अवस्था में मिले, जिन्हे नौगांवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। गांव में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।
क्या है आरोप?
पीड़ित ईश्वर चंद मेघवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी है कि दो नवंबर को उसके बेटे पवनदीप को राशिद, तारीफ और इमरान नामक युवक जबरन कार में बिठाकर ले गए। इसके बाद सुनसान जगह पर लेकर पवनदीप के साथ मारपीट की गई। जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया। इसके बाद आरोपित उसको सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए।
घर पहुंचने पर पवनदीप ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। इस पर अगले दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पीड़ित पक्ष ने शुक्रवार को गांव के प्रमुख लोगों की पंचायत बुलाई।
