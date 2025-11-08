पत्थर चले, भांजी लाठियां... अलवर में पंचायत के दौरान दो समुदाय भिड़े; कैसे बिगड़ा मामला?

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित बास गांव में एक मामले में समझौते को लेकर हो रही ग्रामीणों की पंचायत में विवाद इतना बढ़ा की दो समुदायों के बीच पथराव हो गया। पथराव में एक दर्जन लोग घायल हो गए।

दलित समाज के लोगों पर मुस्लिम समाज के पांच दर्जन से अधिक लोगों ने पथराव करने के साथ ही लाठियों से मारपीट की। जवाब में दलितों ने भी पथराव किया। पुलिस ने क्या बताया? नौगांवा पुलिस थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम को सूचना मिली थी कि दो पक्षों में पथराव हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ लोग घायल अवस्था में मिले, जिन्हे नौगांवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। गांव में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।