राजस्थान में मार्बल की मृर्तियों में छिपाकर की जा रही तस्करी, साढ़े 10 किलो से अधिक स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ( एजीटीफ) ने शुक्रवार को भारत से अमेरिका में मादक पदार्थ की आपूर्ति करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर मार्बल की मृर्तियों में मादक पदार्थ छिपाकर अमेरिका भेजता था। मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में दिल्ली पुलिस को तस्कर अजय सिंह शेखावत की तीन साल से तलाश थी। जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को अजय को पकड़ कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। एजीटीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि अजय राजस्थान में ही सीकर जिले के खंडेला का निवासी है। दिल्ली पुलिस ने अजय पर 20 हजार रूपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसके विद्याधर नगर में एक घर में छिपे होने की सूचना पर एजीटीएफ ने दबिश देकर अजय को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश ने बताया कि अजय और उसके साथी मिलकर सीकर जिले के पलसाना में मार्बल की मृर्तियों में मादक पदार्थ छिपाता था। फिर इन्हे कुरियर के माध्यम से दिल्ली भेजता था। दिल्ली से इनके साथी मृर्तियों को अमेरिका भेजा जाता था।

जानकारी के अनुसार अजय की गिरफ्तारी नारकोटिक्स ब्यूरो दिल्ली जोनल यूनिट की 13 जुलाई 2022 को की गई कार्रवाई से संबंधित है। ब्यूरो ने उस समय एक कुरियर कंपनी में संदिग्ध पार्सल की जांच की थी। इस दौरान पार्सल में एक खोखला ग्रेनाइट मार्बल लैंप मिला था। लैंप के अंदर प्रतिबंधित अल्प्राजेलम गोलियां मिली थीं। उस समय 13 हजार 770 गोलियां बरामद की गई थी। ब्यूरो की जांच में सामने आया था कि अजय इस काम का सूत्रधार है।

