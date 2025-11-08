Language
    राजस्थान में मार्बल की मृर्तियों में छिपाकर की जा रही तस्करी, साढ़े 10 किलो से अधिक स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:20 AM (IST)

    राजस्थान पुलिस की एंटीगैंगस्टरटास्क फोर्स ( एजीटीफ) ने शुक्रवार को भारत से अमेरिका में मादक पदार्थ की आपूर्ति करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर मार्बल की मृर्तियों में मादक पदार्थ छिपाकर अमेरिका भेजता था। मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में दिल्ली पुलिस को तस्कर अजय सिंह शेखावत की तीन साल से तलाश थी।   

    Hero Image

    राजस्थान में मार्बल की मृर्तियों में छिपाकर की जा रही तस्करी (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ( एजीटीफ) ने शुक्रवार को भारत से अमेरिका में मादक पदार्थ की आपूर्ति करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

     

    तस्कर मार्बल की मृर्तियों में मादक पदार्थ छिपाकर अमेरिका भेजता था। मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में दिल्ली पुलिस को तस्कर अजय सिंह शेखावत की तीन साल से तलाश थी।

     

    जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को अजय को पकड़ कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। एजीटीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि अजय राजस्थान में ही सीकर जिले के खंडेला का निवासी है।

     

    दिल्ली पुलिस ने अजय पर 20 हजार रूपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसके विद्याधर नगर में एक घर में छिपे होने की सूचना पर एजीटीएफ ने दबिश देकर अजय को गिरफ्तार कर लिया।

     

    दिनेश ने बताया कि अजय और उसके साथी मिलकर सीकर जिले के पलसाना में मार्बल की मृर्तियों में मादक पदार्थ छिपाता था। फिर इन्हे कुरियर के माध्यम से दिल्ली भेजता था। दिल्ली से इनके साथी मृर्तियों को अमेरिका भेजा जाता था।

    जानकारी के अनुसार अजय की गिरफ्तारी नारकोटिक्स ब्यूरो दिल्ली जोनल यूनिट की 13 जुलाई 2022 को की गई कार्रवाई से संबंधित है। ब्यूरो ने उस समय एक कुरियर कंपनी में संदिग्ध पार्सल की जांच की थी।

    इस दौरान पार्सल में एक खोखला ग्रेनाइट मार्बल लैंप मिला था। लैंप के अंदर प्रतिबंधित अल्प्राजेलम गोलियां मिली थीं। उस समय 13 हजार 770 गोलियां बरामद की गई थी। ब्यूरो की जांच में सामने आया था कि अजय इस काम का सूत्रधार है।

    चित्तौड़गढ़ पुलिस ने ड्रग्स तस्करों पर बड़ी चोट, 4.6 किलो एमडीएमए जब्त

    चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने जलिया चैक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान नीमच की ओर से आ रही एक वरना कारको रोका और कार की तलाशी लेने पर डिग्गी में रखे थैले से 4 किलो 635 ग्राम एमडीएमए (मौली) पाउडर बरामद किया। यह सिंथेटिक ड्रग पार्टी ड्रग के रूप में युवाओं में काफी लोकप्रिय है और अंतरराष्ट्रीय बाजार मेंइसकी कीमत करोड़ों में होती है।

    पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर की गई इस सघन नाकाबंदी में आरोपी की पहचान 30 वर्षीय अंकित सिंह सिसोदिया पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी आनंद विहार, मंदसौर (MP) के रूप में हुई।

    आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और परिवहन में प्रयुक्त वरना कार को जब्त कर लिया गया।

    पुलिस अब अवैध ड्रग की खरीद-फरोख्त के पूरे नेटवर्क और मुख्य सप्लायर का पता लगाने के लिए अनुसंधान कर रही है।

    यह बड़ी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, पुलिस उप अधीक्षक बद्रीलाल के मार्गदर्शन और थानाधिकारी रामसुमेर के सुपरविजन में गठित विशेष टीम द्वारा की गई।

    टीम में उप निरीक्षक कन्हैया लाल, हेड कांस्टेबल हरविन्दर सिंह, कांस्टेबल रणजीत, रणजीत जाखड, राकेश, विजय सिंह, हेमन्त कुमार और बहादुर शामिल थे। पुलिस के इस अभियान को जिले में ड्रग तस्करी पर बड़ी सफलता माना जा रहा है।