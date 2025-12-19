PM मोदी के खिलाफ पोस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद करने से किया इनकार, बेंगलुरु निवासी पर है आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेंगलुरु निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में दर्ज एफआइआर को रद करने से इन्कार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरदत्त शेट्टी को उन लोगों के लिए कोई पछतावा या पश्चाताप नहीं है, जिन्हें उसने अपशब्द कहे थे।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची तथा जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आलोचनात्मक पोस्ट करने के मामले में 24 वर्षीय गुरदत्त शेट्टी के विरुद्ध दर्ज एफआइआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।