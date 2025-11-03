'बढ़ने के बाद नहीं, पहले कदम उठाएं एजेंसियां', दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब होने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहा कि अधिकारियों को प्रदूषण को ''गंभीर'' स्तर तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से ही सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। सीजेआई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ कर रही सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही है। न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने कहा, ''अखबारों में खबरें आ रही हैं कि निगरानी केंद्र काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है, तो हमें नहीं पता कि ग्रेप कब लागू किया जाए। दीपावली के दिन 37 निगरानी केंद्रों में से केवल नौ ही लगातार काम कर रहे थे।''