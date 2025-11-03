Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR पर टकराव: तमिलनाडु में रोल रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची DMK, सीएम स्टालिन ने लगाया साजिश का आरोप 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:05 PM (IST)

    तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ डीएमके सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं को हटाने की साजिश का आरोप लगाया है, खासकर भाजपा के विरोधियों को। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम अलोकतांत्रिक है और वोटर लिस्ट में बदलाव की रणनीति का हिस्सा है। स्टालिन ने बिहार में भी ऐसा होने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्षी दल हमलावर हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु के सत्ताधारी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम का दरवाजा खटखटाया है।

    डीएमके ने कहा कि उसने दक्षिणी राज्य में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। पिछले हफ्ते ही चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल के एसआईआर के अगले हिस्से का आदेश दिया, जिसमें एक दर्जन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और कुल 51 करोड़ वोटर शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम स्टालिन ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप

    मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह एसआईआर के जरिए गलत काम को लागू करने की साजिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया का मकसद असली मतदाताओं को हटाना है, खासकर उनको जिन्हें भाजपा का विरोध करने वाला माना जाता है। ताकि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें हटा दिया जाए।

    उन्होंने कहा, “इस गैर-लोकतांत्रिक कदम को रोकने के लिए हमने एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई और एसआईआर की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया। चुनाव से कुछ महीने पहले वोटर लिस्ट में पूरी तरह से बदलाव करने का चुनाव आयोग का फैसला, असली वोटरों को हटाने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।”

    'चुनाव आयोग ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब'

    सीएम स्टालिन ने कहा कि यही तरीका पहले बिहार में भी इस्तेमाल किया गया था, जहां लाखों असली वोटरों के नाम लिस्ट से हटाने का आरोप था। उन्होंने बताया कि इस विवादित प्रक्रिया का विरोध सबसे पहले तमिलनाडु से हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के विपक्षी नेता ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। सीएम ने कहा, "कानूनी केस फाइल होने के बाद भी, चुनाव आयोग ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।"

    यह भी पढ़ें: 'तमिलनाडु को नहीं बनने देंगे बिहार', SIR के विरोध में स्टालिन का बड़ा बयान, SC जाएंगे 40 दल