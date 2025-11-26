'विदेश भागे आरोपी को वापस लाना देश का अधिकार' सुप्रीम कोर्ट ने 153 केस वाले आरोपी की याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश को कानून से बचने वाले अपराधियों को वापस लाने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने एक व्यक्ति की उस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसमें उसने संयुक्त अरब अमीरात से उसके प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोध को वापस लेने की गुहार लगाई थी।

अधिकारियों के अनुसार, याचिकाकर्ता विजय मुरलीधर उधवानी के खिलाफ 153 मामले दर्ज हैं। जुलाई 2022 में वह दुबई चला गया था। उस पर अवैध शराब की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ उधवानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। उधवानी ने गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी।