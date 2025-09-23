Language
    'आपकी पत्नी चुनी गई हैं, तो उन्हें विधायक बने रहने दें', इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि समाजवादी पार्टी के अयोग्य नेता इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जो विधायक हैं को बने रहने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही जिसमें उन्होंने आगजनी मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।

    आगजनी मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि समाजवादी पार्टी (एसपी) के अयोग्य घोषित नेता इरफान सोलंकी को अपनी पत्नी नसीम सोलंकी को विधायक बने रहने की अनुमति देनी चाहिए, जिन्होंने पिछले साल नवंबर में यूपी के सीसामऊ से उपचुनाव जीता था।

    सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी इरफान सोलंकी द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने एक आगजनी मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी विधायक के रूप में अयोग्यता हुई। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने मंगलवार को कहा कि जब सजा प्राप्त सपा नेता की पत्नी नसीम सोलंकी विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं और अगले दो वर्षों तक चुनाव नहीं होंगे, तो फिर पत्नी को क्यों नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

    'अगले दो साल तक कोई चुनाव नहीं'

    जस्टिस सूर्यकांत ने इरफान सोलंकी के वकील से कहा, 'आपकी पत्नी चुनी गई हैं। उस गरीब महिला को विधायक बनने दें। अगले दो वर्षों तक कोई चुनाव नहीं हैं।' कोर्ट ने यह भी कहा कि जब इरफान की अयोग्यता ने उनकी पत्नी की जीत में योगदान दिया, तो वह अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए इसे आधार क्यों बनाते हैं? सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि वकील इसी राहत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाएं। हम उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकते हैं कि वह मामले का निर्णय छह महीने के भीतर करें।'

    अंतत: सर्वोच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी की याचिका सुनने पर सहमति व्यक्त की और सुनवाई को स्थगित कर दिया, जब सोलंकी के वकील ने ऐसा अनुरोध किया। इरफान सोलंकी चार अन्य लोगों के साथ पिछले साल जून में कानपुर नगर सत्र न्यायालय द्वारा यूपी के जाजमऊ में एक महिला के घर को आग लगाने के लिए दोषी ठहराए गए थे और उन्हें सजा दी गई थी। बाद में अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया लेकिन उन्हें जमानत दी। इसलिए, सोलंकी ने अब सर्वोच्च न्यायालय में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है, क्योंकि इससे उनकी विधायक के रूप में अयोग्यता हुई है।

    याचिका में उन्होंने तर्क किया कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों ने नहीं समझा कि अभियोजन पक्ष का मामला सोलंकी के खिलाफ अनुमान और बिना आधार के था। याचिका में कहा गया है कि सोलंकी की सजा ने उन्हें विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा डाली और भविष्य के चुनावों की संभावनाओं को भी बाधित किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की है। सुनवाई की तारीख आदेश की प्रति पर उल्लेखित की जाएगी, जो अभी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक ¨सघवी इरफान सोलंकी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अधिवक्ता अंकित गोयल उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

