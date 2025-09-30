सुप्रीम कोर्ट ने AAI की सर्विस टैक्स मांग को रखा बरकरार, सुनाया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा एयरपोर्ट पर दी जाने वाली सभी सेवाओं को कर योग्य माना है। कोर्ट ने 2003 से 2007 के बीच सर्विस टैक्स देनदारी के खिलाफ एएआई की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की पीठ ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के आदेश को बरकरार रखा।

जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की पीठ ने कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) के एक मार्च, 2017 के आदेश को बरकरार रखा, जिसने एएआइ से उन सेवाओं पर सर्विस टैक्स मांग को मंजूरी दी, जिसमें निर्यात कार्गो शामिल है।

क्या-क्या सेवाएं प्रदान की जाती है? एएआइ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एयरपोर्ट पर कार्गो का प्रबंधन करता है। इसमें निर्यात कार्गो भी शामिल है, जिसमें अनलोडिंग, कार्टिंग, एक्स-रे, निर्यात पै¨कग आदि जैसी कई गतिविधियां शामिल होती हैं। ये सेवाएं तब प्रदान की जाती हैं जब कार्गो को शिपमेंट के लिए स्वीकार किया जाता है, जब तक कि इसे विमान पर नहीं रखा जाता।