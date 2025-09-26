'क्या सेबी को जानकारी दे दी?' सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका की सुनवाई नौ अक्टूबर तक टाल दी है।

महुआ मोइत्रा ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और उनके दलालों के असली मालिकों और उनके पोर्टफोलियो की सार्वजनिक जानकारी अनिवार्य करने की मांग की है।

क्या महुआ मोइत्रा ने सेबी को दी जानकारी?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में कहा था कि मोइत्रा को सेबी को अपनी मांगों की पूरी जानकारी देनी होगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा कि क्या मोइत्रा ने सेबी को अपनी मांग की जानकारी दी है।