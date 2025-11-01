Language
    'यह वासना नहीं प्यार का मामला है...', SC ने पॉक्सो के तहत 10 साल की सजा काट रहे व्यक्ति को किया रिहा

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:13 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत 10 साल की सजा काट रहे एक व्यक्ति को अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि आरोपी और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था, वासना नहीं, और वे अब एक खुशहाल दंपति हैं जिनका एक बच्चा भी है। अदालत ने आरोपी को चेतावनी दी कि वह अपनी पत्नी और बच्चे का सम्मानपूर्वक भरण-पोषण करे।

    Hero Image

    पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पॉक्सो अधिनियम के तहत 10 साल की सजा काट रहे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए आरोपी को बरी किया है। अदालत का कहना है कि आरोपी और पीड़िता के बीच वासना का नहीं बल्कि प्रेम का रिश्ता था, जिसके मद्देनजर आरोपी को रिहा किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल एक कपल पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में था। हालांकि, युवती नाबालिग थी, जिसके कारण युवक पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कपल खुशहाल जीवन जी रहा है और दोनों का एक बच्चा भी है।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले पर फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि बेशक आरोपी पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी है, लेकिन कानून की कठोरता को अन्याय का कारण नहीं बनने दिया जा सकता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

    हम इस बात से सहमत हैं कि यह मामला थोड़ा अलग है और इस मामले में कानून को न्याय के सामने झुकना पड़ेगा।

    कोर्ट ने दी चेतावनी

    मामले की सुनवाई के दौरान युवती भी अदालत में मौजूद थी। उसने कोर्ट को बताया कि वो अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुश है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को चेतावनी देते हुए रिहा किया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी भविष्य में पत्नी और बच्चे का सम्मानपूर्वक भरण-पोषण करेगा और उन्हें नहीं छोड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है।

    हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया है। इससे पहले मई 2025 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून की मदद से पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार एक व्यक्ति को रिहा किया था।

