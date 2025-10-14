सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत, सेना के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कार्रवाई पर रोक बढ़ाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश 20 नवंबर तक बढ़ा दिया है।

यह मामला उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित है। सोमवार को यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

पीठ ने क्या कहा?

पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए स्थगन की मांग की गई है। मामले को 20 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाता है। चार अगस्त को दिया गया अंतरिम आदेश अगली तारीख तक बढ़ाया जा रहा है।