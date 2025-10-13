Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वोटर लिस्ट में हेरफेर का लगाया था आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी SIT जांच की मांग वाली याचिका

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अन्य विकल्प तलाशने की सलाह दी, जिसमें चुनाव आयोग के पास जाना भी शामिल है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के निर्णय के लिए समय सीमा तय करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    याचिकाकर्ता को अन्य उपलब्ध विकल्प अपनाने को कहा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बंगलूरू सेंट्रल की विधानसभा सीट महादेव पुरा में वोट चोरी के लगाए गए आरोपों की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली वकील रोहित पांडेय की जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वकील रोहित पांडेय ने राहुल गांधी की प्रेस कांन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को आधार बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल कर कोर्ट से एसआईटी जांच का आदेश मांगा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अन्य उपलब्ध विकल्प अपनाने को स्वतंत्र है।

    चुनाव आयोग के पास जाने की नसीहत

    कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मांग के बारे में चुनाव आयोग के पास जा सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह पहले ही इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया।

    लेकिन कोर्ट प्रभावित नहीं हुआ और उसने याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से ये भी मांग की गई कि कोर्ट चुनाव आयोग के मामले में निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा तय कर दे लेकिन कोर्ट ने ये मांग भी ठुकरा दी।