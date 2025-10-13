वोटर लिस्ट में हेरफेर का लगाया था आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी SIT जांच की मांग वाली याचिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बंगलूरू सेंट्रल की विधानसभा सीट महादेव पुरा में वोट चोरी के लगाए गए आरोपों की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली वकील रोहित पांडेय की जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।

वकील रोहित पांडेय ने राहुल गांधी की प्रेस कांन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को आधार बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल कर कोर्ट से एसआईटी जांच का आदेश मांगा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अन्य उपलब्ध विकल्प अपनाने को स्वतंत्र है।

चुनाव आयोग के पास जाने की नसीहत कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मांग के बारे में चुनाव आयोग के पास जा सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह पहले ही इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया।