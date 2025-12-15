IndiGo Crisis के बीच नवी मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करेगी स्टार एयर, इन जगहों के लिए मिलेगी सर्विस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्षेत्रीय एयरलाइन स्टार एयर ने सोमवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट सर्विस शुरू करने की घोषणा की, जहां 25 दिसंबर को पहली पैसेंजर फ्लाइट शुरू होने वाली है।
एयरलाइन ने कहा कि वह 25 दिसंबर से नई उड़ानों के जरिए नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को अहमदाबाद, गोवा (मोपा), बेंगलुरु और नांदेड़ से जोड़ेगी। कंपनी ने बताया कि स्टार एयर ग्राहकों को नवी मुंबई और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण बिजनेस और लेजर सेंटर्स के बीच आसान कनेक्टिविटी देगी।
कहां-कहां के लिए मिलेगी सर्विस?
एयरलाइन ने बताया कि नए शेड्यूल में नवी मुंबई-अहमदाबाद, अहमदाबाद होते हुए नवी मुंबई-नांदेड़, नवी मुंबई-गोवा (मोपा) और गोवा (मोपा) होते हुए नवी मुंबई-बेंगलुरु जैसी सर्विस शामिल हैं।
स्टार एयर ने कहा कि इन नए रूट्स पर सभी फ्लाइट्स एम्ब्रेयर 175 एयरक्राफ्ट से ऑपरेट की जाएंगी। एयर कंपनी ने यह कदम इंडिगो संकट के बीच उठाया है, जिसको लेकर फिलहाल बवाल मचा हुआ है।
