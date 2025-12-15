Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IndiGo Crisis के बीच नवी मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करेगी स्टार एयर, इन जगहों के लिए मिलेगी सर्विस

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:55 PM (IST)

    क्षेत्रीय एयरलाइन स्टार एयर ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। 25 दिसंबर को पहली पैसेंजर फ्लाइट शुरू होगी। एयर ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्टार एयर शुरू करेगी नई सर्विस। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्षेत्रीय एयरलाइन स्टार एयर ने सोमवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट सर्विस शुरू करने की घोषणा की, जहां 25 दिसंबर को पहली पैसेंजर फ्लाइट शुरू होने वाली है।

    एयरलाइन ने कहा कि वह 25 दिसंबर से नई उड़ानों के जरिए नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को अहमदाबाद, गोवा (मोपा), बेंगलुरु और नांदेड़ से जोड़ेगी। कंपनी ने बताया कि स्टार एयर ग्राहकों को नवी मुंबई और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण बिजनेस और लेजर सेंटर्स के बीच आसान कनेक्टिविटी देगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहां-कहां के लिए मिलेगी सर्विस?

    एयरलाइन ने बताया कि नए शेड्यूल में नवी मुंबई-अहमदाबाद, अहमदाबाद होते हुए नवी मुंबई-नांदेड़, नवी मुंबई-गोवा (मोपा) और गोवा (मोपा) होते हुए नवी मुंबई-बेंगलुरु जैसी सर्विस शामिल हैं।

    स्टार एयर ने कहा कि इन नए रूट्स पर सभी फ्लाइट्स एम्ब्रेयर 175 एयरक्राफ्ट से ऑपरेट की जाएंगी। एयर कंपनी ने यह कदम इंडिगो संकट के बीच उठाया है, जिसको लेकर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। 

    यह भी पढ़ें: आखिरकार राहत! हिंडन एयरपोर्ट से 8 दिन बाद एक भी फ्लाइट कैंसिल नहीं, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी