    करूर भगदड़ में अब तक 36 लोगों की मौत से मचा हंगामा, एक्टर विजय, पीएम मोदी और सीएम स्टालिन ने जताया दुख

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:34 PM (IST)

    तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में बच्चों समेत कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी ने अभी 36 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं अब इस घटना पर पीएम मोदी सीएम स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

    करूर भगदड़ मामले में पीएम मोदी और सीएम स्टालिन ने प्रतिक्रिया दी (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, करूर। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में बच्चों समेत 36 लोगों की मौत हो गई। वहीं, अब इस घटना पर पीएम मोदी, सीएम स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

    पीएम मोदी ने जताया दुख

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

    विजय बोले- इस घटना से मेरा दिल टूट गया है

    करूर भगदड़ पर टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) प्रमुख और अभिनेता विजय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरा दिल टूट गया है; मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुःख से कराह रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आगे बोले कि मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

    सीएम स्टालिन रविवार को हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे

    एएनआई के अनुसार मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले की जानकारी ली और जिला कलेक्टर, एसपी और मुझे अस्पताल पहुंचने का आदेश दिया। उन्होंने अतिरिक्त डॉक्टरों को बुलाने और उचित इलाज उपलब्ध कराने की सलाह दी। वहीं, सीएम स्टालिन सुबह करूर पहुंचेंगे और मामले की खुद जानकारी लेंगे।

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किया करूर से आ रही खबर चिंताजनक है। मैंने पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी और मंत्री मा. सुब्रमण्यम और जिला कलेक्टर को फोन करके उन नागरिकों को तुरंत इलाज मुहैया कराने को कहा है जो भीड़ के कारण बेहोश हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।

    आगे कहा कि मैंने पास के त्रिची जिले के मंत्री अंबिल महेश को भी युद्धस्तर पर जरूरी मदद मुहैया कराने का आदेश दिया है। मैंने वहां के ADGP से भी बात की है कि वे जल्द से जल्द हालात सुधारने के लिए कदम उठाएं। मैं जनता से डॉक्टरों और पुलिस के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

    अमित शाह ने भी दी प्रतिक्रिया

    अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की दुखद घटना से मुझे गहरा दुःख हुआ है। मैं इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

    राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया यह आग्रह

    राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में हुई दुखद घटना से मैं बेहद दुखी हूं, जिसमें कई अनमोल जानें चली गईं। मैं उनके प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

    आगे बोले कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वे पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें और राहत एवं बचाव कार्यों में अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें।

    तमिलनाडु के राज्यपाल ने दी प्रतिक्रिया

    तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान बच्चों सहित निर्दोष लोगों की दुखद मौत से मुझे गहरा दुःख और पीड़ा हुई है। इस दुःख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना।

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर जताया दुख

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करूर हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु के करूर जिले में भगदड़ जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की दुखद मृत्यु के बारे में जानकर दुःख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।

    डीएमके का विजय पर बड़ा आरोप, कहा- जानबूझकर भीड़ जुटाई गई

    डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा बेहद भयावह करने देने वाले दृश्य हैं। एनडीटीवी के मुताबिक, डीएमके नेता ने इस त्रासदी के लिए अभिनेता से राजनेता बने विजय और उनके रैली आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि लोगों को तपती धूप में घंटों इंतजार करना पड़ा। इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा सोची-समझी चाल है। जिसके कारण यह हादसा हुआ।

