श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ हुआ संपन्न, चार दिनों तक एक करोड़ बार पढ़े गए मंत्र 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आलमपुर (तेलंगाना) स्थित माता जोगुलंबा शक्तिपीठ के नजदीक देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में देश के प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के ध्येय से श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ संपन्न हुआ।

पूरे विधि विधान से माता ललिता जी का पूजन कर महायज्ञ प्रारंभ हुआ। 5 हजार से अधिक सुहासिनी महिलायें और श्रद्धालु श्री ललिता सहस्त्रनाम के मंत्रों को चार दिनों तक 1 करोड़ बार पढ़कर सिंदूर से अर्चन किया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के द्वारा अब तक देश के 30 प्रमुख शहरों में श्री विद्या महायज्ञ का आयोजन किया जा चुका है।

स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि देश के विकास की गति और बढ़े इसके लिए माता ललिता देवी से विशेष प्रार्थना है। माता से आकांक्षा है कि हमारा देश विश्वगुरु बने। कि आने वाला समय हमारे देश का ही है। उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म हमारी ताकत है। जो व्यक्ति धर्म के साथ रहेगा वह सदैव न्याय पथ पर चलेगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की देश विकास के पथ पर बहुत आगे बढ़ चुका है।