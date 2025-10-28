Language
    Chhath puja Photos: झारखंड में दिखा छठ महापर्व का अलग ही रंग, तस्वीरों में देखिए आस्था का महाकुंभ

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    झारखंड में छठ महापर्व का विशेष महत्व है। 2025 में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। नदियों और तालाबों के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है और आस्था का महाकुंभ कहलाता है।

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, रांची। छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन आज पूरे उत्साह से मनाया गया। झारखंड के तमाम घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सभी श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने 36 घंटे के उपवास को खोला। रांची से महापर्व से जुड़ी बहुत सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।  

    Ranchi Chhath puja (4)

    Chhath puja (28)

    Ranchi Chhath puja (9)

    Ranchi Chhath puja (5)

    Ranchi Chhath puja

    Ranchi Chhath puja (7)

      Chhath puja (27)
    Ranchi Chhath puja (6)
    Ranchi Chhath puja (2)
     
    Ranchi Chhath puja (1)
