रफ्तार का कहर : MP में मवेशी को बचाने में असंतुलित होकर पलटी बस, 19 यात्री घायल
दिल्ली। मध्य प्रदेश के ठीकरी थाना क्षेत्र में रविवार को एक यात्री बस पलटने से 19 यात्री घायल हो गए। तेज रफ्तार बस के सामने मवेशी आने से चालक ने नियंत्रण खो दिया। घायलों को अंजड़ स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़कों पर दौड़ने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंतर्गत यात्री बसों की रफ्तार पर लगाम नहीं लग रही हैं। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। घुमावदार, संकरे व घाट क्षेत्रों में वाहनों के पलटने की घटनाएं काल बन रही हैं। रविवार को भी ठीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम तलवाड़ा डेब के पास यात्री बस पलट गई।
तेज रफ्तार बस के आने मवेशी आने से चालक संतुलन खो बैठा और बस रोड किनारे पलट गई। बस में करीब 50 लोग सवार थे। इसमें एक दो दर्जन लोगों को चोटे आई हैं। करीब 19 लोगों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया।
घायलों को अस्पताल किया गया रैफर
घटना होते ही अंजड़, ठीकरी पुलिस मौके पर पहुंची। 108 एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से घायलों को तत्कालअंजड़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रैफर किया।
अस्पताल पहुंच पुलिस अधिकारियों शुरू कराया इलाज
बस हादसे के मद्देनजर रविवार अवकाश के दिन सूर्य निकलने के पूर्व प्रशासनिक, पुलिस व स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर और जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का उपचार शुरू करवाया। वहीं कलेक्टर जयति सिंह ने भी घटना स्थल पहुंचकर जानकारी प्राप्त की।
