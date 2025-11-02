MP News: खंडवा में मदरसे में मिले लाखों के नकली नोट, इमाम ने कमरे में छुपा रखे थे
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक मदरसे से लाखों रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस से मिली सूचना के आधार पर, खंडवा पुलिस ने मदरसे के इमाम के कमरे में तलाशी ली और नकली नोटों के बंडल बरामद किए। पुलिस को आशंका है कि यह नकली नोटों की तस्करी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, और मामले की जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में एक मदरसे से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद होने से सनसनी फैल गई। जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पैठियां (मछौड़ी रैय्यत) स्थित मदरसे में इमाम जुबेर पिता अशरफ अंसारी के कमरे से नकली नोटों के बंडल मिले हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नोटों की गिनती जारी है। पुलिस को यहां से 16 लाख रुपये से अधिक नकली नोट मिलने का अनुमान है।
महाराष्ट्र पुलिस की सूचना पर खुला मामला
यह मामला तब सामने आया जब मालेगांव (महाराष्ट्र) पुलिस ने जुबेर और उसके एक साथी को 10 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जावर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मदरसे की तलाशी शुरू की। सर्चिंग के दौरान बैग में नकली नोट रखे पाए गए।
किराये के कमरे में रखे थे नकली नोट
पुलिस के अनुसार, जुबेर मूल रूप से बुरहानपुर जिले के हरिपुरा क्षेत्र का निवासी है और वह मदरसे की ऊपरी मंजिल पर किराये के कमरे में रहता था। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि यह नकली नोटों की तस्करी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सप्लाई चेन और अन्य साथियों की जानकारी जुटा रही है।
