MP News: खंडवा में मदरसे में मिले लाखों के नकली नोट, इमाम ने कमरे में छुपा रखे थे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में एक मदरसे से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद होने से सनसनी फैल गई। जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पैठियां (मछौड़ी रैय्यत) स्थित मदरसे में इमाम जुबेर पिता अशरफ अंसारी के कमरे से नकली नोटों के बंडल मिले हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नोटों की गिनती जारी है। पुलिस को यहां से 16 लाख रुपये से अधिक नकली नोट मिलने का अनुमान है।

महाराष्ट्र पुलिस की सूचना पर खुला मामला

यह मामला तब सामने आया जब मालेगांव (महाराष्ट्र) पुलिस ने जुबेर और उसके एक साथी को 10 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जावर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मदरसे की तलाशी शुरू की। सर्चिंग के दौरान बैग में नकली नोट रखे पाए गए।