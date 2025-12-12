पश्चिम बंगाल, UP सहित 8 राज्यों में तैनात किए गए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक, SIR के काम में आएगी तेजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाता सूची के चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) की संवेदनशीलता को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित आठ प्रमुख राज्यों में विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की तैनाती दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जो एसआइआर का काम खत्म होने तक इन सभी राज्यों में सप्ताह में कम से कम दो दिन गुजारेंगे। इस दौरान वह यदि योग्य मतदाता का नाम गलती से मसौदा सूची में छूट गया है तो उसे जुड़वाने और किसी अयोग्य का नाम सूची में जुड़ने न पाए इस पर विशेष नजर रखेंगे।

चुनाव आयोग ने मुताबिक जिन आठ राज्यों में इनकी तैनाती दी गई है, उनमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान शामिल है। इन सभी राज्यों में चार से पांच पर्यवेक्षकों की तैनाती दी गई है। तैनाती के दौरान यह सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय नेताओं के साथ ही बैठकें करेंगे।

12 राज्यों में हो रहा है SIR साथ ही किसी स्तर पर उन्हें कोई दिक्कत हो रही होगी, तो तुरंत उसे हल भी कराएंगे। इस दौरान एसआइआर का काम ठीक व समयबद्ध तरीके से पूरा हो, इसके लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) का भी सहयोग करेंगे।