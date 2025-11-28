परेशान होकर थाने पहुंची सौरव गांगुली की पत्नी डोना, दर्ज कराई शिकायत; अश्लील कमेंट का है मामला

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष व टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों और बॉडी शेमिंग का शिकार हुईं। इस अपमानजनक ऑनलाइन व्यवहार के खिलाफ उन्होंने कोलकाता ठाकुरपुकुर थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

डोना ने बताया कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में उनके हालिया डांस परफार्मेंस के बाद इंटरनेट मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स किए गए, साथ ही उनकी बॉडी शेमिंग की गई। डोना ने शिकायत में क्या कहा ? डोना गांगुली ने अपनी शिकायत में कहा कि वह पिछले 45 वर्षों से पेशेवर ओडिशी डांसर हैं और देश-विदेश में अनगिनत प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। इंटरनेट मीडिया पर फैलाई जा रही अभद्र टिप्पणियां और बॉडी शेमिंग ना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत गरिमा का हनन है, बल्कि इससे उनकी कलात्मक पहचान और प्रतिष्ठा को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है।

शिकायत में डोना ने एक विशेष फेसबुक पेज का जिक्र किया है, जहां उनकी तस्वीरें पोस्ट कर उनके खिलाफ फूहड़, अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। डोना का कहना है कि इन पोस्ट्स का उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना है। उन्होंने पुलिस को पोस्ट के स्क्रीनशाट्स और उस फेसबुक पेज से जुड़े मोबाइल नंबर भी सौंपे हैं, जिससे आरोपित की पहचान में मदद मिल सके।

दर्ज की गई FIR पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच अधिकारी डिजिटल सबूतों का विश्लेषण कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन पोस्ट्स के पीछे कौन लोग शामिल हैं और उनकी मंशा क्या थी।

पुलिस शिकायत को गंभीरता से ले रही है और साइबर सेल की मदद से पूरी डिजिटल ट्रेसिंग की जा रही है। अगर आरोपी की पहचान हो जाती है, तो उसपर मानहानि, साइबर बुलिंग और आइटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।