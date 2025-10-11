'अधिकारियों को भी नहीं मिल पाता न्याय', IPS पूरन कुमार की पत्नी को लिखी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी को पत्र लिखा है और कहा है कि उनकी मौत इस बात की याद दिलाती है कि सत्ता में बैठे लोगों का पूर्वाग्रही और पक्षपातपूर्ण रवैया सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सामाजिक न्याय से वंचित करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने पूरन कुमार की पत्नी नौकरशाह अमनीत पी कुमार को लिखे पत्र में कहा कि वह और देश के लाखों लोग न्याय के उनके रास्ते पर उनके साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में क्या लिखा? उन्होंने अपने पत्र में कहा, "आपके पति और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, वाई पूरन कुमार की दुखद मृत्यु की खबर चौंकाने वाली और बेहद दुखद है। इस कठिन समय में आपको और आपके पूरे परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।"

उन्होंने आगे कहा, "वाई. पूरन कुमार का निधन हमें याद दिलाता है कि आज भी सत्ता में बैठे लोगों का पूर्वाग्रही और पक्षपातपूर्ण रवैया, वरिष्ठतम अधिकारियों को भी सामाजिक न्याय से वंचित रखता है। मैं और देश के लाखों लोग न्याय के इस मार्ग पर आपके साथ खड़े हैं। ईश्वर आपको इस कठिन परिस्थिति में धैर्य, साहस और शक्ति प्रदान करे।"

पुलिस ने गठित की एसआईटी चंडीगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को कथित आत्महत्या मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। हालांकि, कुमार के परिवार ने अभी तक पोस्टमार्टम कराने की अनुमति नहीं दी है, जबकि उनकी पत्नी ने एफआईआर में अधूरी जानकारी पर सवाल उठाया है।

कुमार हाल ही में रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) के महानिरीक्षक के पद पर तैनात हुए थे। उन्होंने कथित तौर पर एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लिए हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्हें हुए मानसिक उत्पीड़न और अपमान का ब्यौरा दिया है।

पूरन कुमार ने छोड़ा 8 पन्नों का सुसाइड नोट अपने आठ पन्नों के नोट में कुमार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित आठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर कथित तौर पर उन्हें परेशान करने और बदनाम करने का आरोप लगाया है।