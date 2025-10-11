Language
    आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, सरकार ने रोहतक के एसपी को हटाया, शव का पोस्टमार्टम न कराने पर अड़ा परिवार

    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में शनिवार को हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया को हटा दिया गया है। उनपर और डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर आईपीएस को प्रताड़ित करने के आरोप हैं। इससे पहले पुलिस पोस्टमार्टम के लिए पूरन कुमार के पार्थिव शरीर को पीजीआई ले गई, जिसका परिवार ने विरोध किया। 

    आईपीएस पूरन कुमार का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन सिंह की आत्महत्या मामले में हरियाणा सरकार ने शनिवार को बड़ा एक्शन लिया। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया को हटा दिया गया। इस मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत जिन 14 अफसरों पर पूरन कुमार को प्रताड़ित करने के आरोप हैं उनमें बिजराणिया का भी नाम है।

    इससे पहले आईपीएस पूरन कुमार के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई ले जाया गया। इस पर परिवार ने विराेध जताया। उनका कहना था कि उनकी सहमति के बगैर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई। वहीं, चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों का कहना है आईपीएस के परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, वाई पूरन कुमार के शव को पहले सेक्टर 16 मोर्चरी में रखा गया था और अब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई ले जाया गया है।