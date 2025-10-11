आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, सरकार ने रोहतक के एसपी को हटाया, शव का पोस्टमार्टम न कराने पर अड़ा परिवार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन सिंह की आत्महत्या मामले में हरियाणा सरकार ने शनिवार को बड़ा एक्शन लिया। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया को हटा दिया गया। इस मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत जिन 14 अफसरों पर पूरन कुमार को प्रताड़ित करने के आरोप हैं उनमें बिजराणिया का भी नाम है।

इससे पहले आईपीएस पूरन कुमार के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई ले जाया गया। इस पर परिवार ने विराेध जताया। उनका कहना था कि उनकी सहमति के बगैर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई। वहीं, चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों का कहना है आईपीएस के परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, वाई पूरन कुमार के शव को पहले सेक्टर 16 मोर्चरी में रखा गया था और अब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई ले जाया गया है।