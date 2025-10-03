Language
    सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पत्नी गीतांजलि ने दायर की याचिका

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:10 AM (IST)

    केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी गई है। वांगचुक को लद्दाख में राज्य की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था।

    सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हिंसा मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

    दरअसल, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत गुरुवार को कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

    इससे पहले 26 सितंबर को लद्दाख में राज्य की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था।

