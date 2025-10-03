सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पत्नी गीतांजलि ने दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हिंसा मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

दरअसल, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत गुरुवार को कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

इससे पहले 26 सितंबर को लद्दाख में राज्य की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था।

