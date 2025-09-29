'4 साल पहले से ही...', सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर क्या बोलीं पत्नी गीतांजलि?

लद्दाख में हिंसा भड़कने के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मुकदमा दर्ज है और हिंसा भड़काने का आरोप है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक द्वारा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग करने के बाद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लद्दाख हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। सोनम को लद्दाख से दूर जोधपुर की जेल में रखा गया है। उनपर हिंसा भड़काने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोनम पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसी बीच उनकी पत्नी गीतांजलि ने सोनम की तरफ से सफाई पेश की है।

गीतांजलि का कहना है कि उनपर लगे सभी आरोप पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग पर अड़े सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे।

सोनम पर आरोप है कि भूख हड़ताल के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाया और लेह में हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। गीतांजलि ने क्या कहा? सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के अनुसार, सोनम वांगचुक ने 4 साल पहले जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग शुरू की थी, तभी से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

गीतांजलि का कहना है- जांच एजेंसियां कई बार हमारे घर का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। अधिकारी बार-बार हमारे दो NGOs में आने वाले विदेशी फंडिंग पर सावल खड़ा करते रहे हैं। सोनम के NGO पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप बता दें कि लद्दाख में सोनम वांगचुक के दो NGO चलते हैं। पहले का नाम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अलटरनेटिव, लद्दाख (HIAL) और दूसरे का नाम स्टूडेंट एडुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) है।