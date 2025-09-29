Language
    लद्दाख हिंसा: लेह में हालात नियंत्रण में, पांचवें दिन भी कर्फ्यू; आज भी स्कूल-कॉलेज बंद

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    लेह में हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद स्थिति नियंत्रण में है। मारे गए दो युवकों का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा में हुआ। लेह जिले में कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई और इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। उपराज्यपाल ने शांति बनाए रखने के लिए कड़ी चौकसी बरतने पर जोर दिया। एहतियात के तौर पर सोमवार को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

    लद्दाख हिंसा: लेह में हालात नियंत्रण में, पांचवें दिन भी कर्फ्यू। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। लेह हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में हालात नियंत्रण में हैं। दोपहर को हिंसा में मारे गए चार में से दो युवकों का कड़ी सुरक्षा के बीच लेह में अंतिम संस्कार हुआ। जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच रविवार को कफ्र्यू में कोई ढील नहीं दी। लेह जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद रही।

    लेह के साथ कारगिल जिले में भी पाबंदियां लगाई हैं। वहीं उपराज्यपाल क¨वद्र गुप्ता ने लेह राजनिवास में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा करते हुए शांति, सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी चौकसी बरतने पर जोर दिया। बैठक में एहतियात के तौर पर सोमवार को सभी सरकारी व निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और कालेजों को बंद रखने का निर्णय हुआ।

    लेह में शांति बनाए रखने के लिए आइटीबीपी के जवानों का फ्लैग मार्च जारी है। लेह में सुरक्षाबलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। हिंसा में शामिल कुछ और लोगों की तलाश जारी है। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं।

    लेह में हुई बैठक में लद्दाख प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न सुरक्षाबलों व खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच हिंसक प्रदर्शनों के दौरान खरनाक गांव के 25 वर्षीय जिगमित दोरजे व इगू के 24 वर्षीय स्टेंजिन नामग्याल का अंतिम संस्कार हुआ।

    प्रशासन ने अंतिम यात्रा में परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों को शामिल होने की अनुमति दी थी। मीडिया को भी अंतिम संस्कार से दूर रखा गया। हिंसा में मारे गए दो अन्य लोगों का अंतिम संस्कार सोमवार को होगा।बता दें कि बीते बुधवार को लेह अपेक्स बाडी के आह्वान पर प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें चार लोगों की मौत और 80 से अधिक घायल हुए थे।

    लद्दाख पुलिस ने अब तक 50 से अधिक लोगों को दंगे में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया है। पर्यावरणविद्ध सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लेकर राजस्थान के जोधपुर जेल भेजा है।