Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल में सांप को भी पसंद है माछ-भात! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:30 PM (IST)

    कोलकाता में भारी बारिश के बाद जलजमाव के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में एक सांप मुंह में मछली दबाए तैरता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को देखकर इंटरनेट यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने सांप के मछली प्रेम पर मजेदार टिप्पणियां की हैं जबकि अन्य ने इसे बंगालियों के मछली प्रेम का प्रतीक बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जलजमाव के बीच सांप ने मुंह में मछली दबाए तैरकर किया सबको हैरान! (सोशल मीडिया)

     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता में गत मंगलवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हुए भारी जलजमाव को लेकर सैकड़ों वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुए हैं।

    अब जलजमाव के समय का एक दिलचस्प वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है, जिसमें बारिश के पानी में एक सांप को मुंह में मछली दबोचे तैरते देखा जा रहा है। इसे देखकर इंटरनेट यूजर तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं।

    View this post on Instagram

    A post shared by Atreyee Mitra (@thisgirldaydreams)

    एक यूजर ने लिखा-'हम बंगाल के लोगों की तरह सांप को भी माछ-भात (मछली-उबला चावल) पसंद है। एक अन्य यूजर ने लिखा-'बंगाली व उनका मछली प्रेम अब अन्य प्राणियों में भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को thisgirldaydreams नामक यूजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसे तेजी से साझा किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मालूम हो कि मूसलधार बारिश से कोलकाता के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए थे। कई इलाकों में कमर तक पानी जमा हो गया था। उसके ढेरों वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- Weather: यूपी के कानपुर से बारिश के साथ मानसून की विदाई, फिर इस दिन से ठंड का स्वागत