बंगाल में सांप को भी पसंद है माछ-भात! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
कोलकाता में भारी बारिश के बाद जलजमाव के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में एक सांप मुंह में मछली दबाए तैरता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को देखकर इंटरनेट यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने सांप के मछली प्रेम पर मजेदार टिप्पणियां की हैं जबकि अन्य ने इसे बंगालियों के मछली प्रेम का प्रतीक बताया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता में गत मंगलवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हुए भारी जलजमाव को लेकर सैकड़ों वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुए हैं।
अब जलजमाव के समय का एक दिलचस्प वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है, जिसमें बारिश के पानी में एक सांप को मुंह में मछली दबोचे तैरते देखा जा रहा है। इसे देखकर इंटरनेट यूजर तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा-'हम बंगाल के लोगों की तरह सांप को भी माछ-भात (मछली-उबला चावल) पसंद है। एक अन्य यूजर ने लिखा-'बंगाली व उनका मछली प्रेम अब अन्य प्राणियों में भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को thisgirldaydreams नामक यूजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसे तेजी से साझा किया जा रहा है।
मालूम हो कि मूसलधार बारिश से कोलकाता के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए थे। कई इलाकों में कमर तक पानी जमा हो गया था। उसके ढेरों वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर हुए हैं।
