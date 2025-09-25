बंगाल में सांप को भी पसंद है माछ-भात! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता में गत मंगलवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हुए भारी जलजमाव को लेकर सैकड़ों वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुए हैं।

अब जलजमाव के समय का एक दिलचस्प वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है, जिसमें बारिश के पानी में एक सांप को मुंह में मछली दबोचे तैरते देखा जा रहा है। इसे देखकर इंटरनेट यूजर तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा-'हम बंगाल के लोगों की तरह सांप को भी माछ-भात (मछली-उबला चावल) पसंद है। एक अन्य यूजर ने लिखा-'बंगाली व उनका मछली प्रेम अब अन्य प्राणियों में भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को thisgirldaydreams नामक यूजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसे तेजी से साझा किया जा रहा है।