छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की फैक्ट्री लगाने की तैयारी में था तस्कर अब्दुल, 3 सालों से कर रहा था ड्रग सप्लाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर अब्दुल करीम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के पाटन में नशीले पदार्थों की फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा था। मूल रूप से नागपुर का निवासी अब्दुल करीम चार वर्ष पूर्व दुर्ग जिले के पाटन में बस गया था।

वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के तस्कर गिरोह का सक्रिय सदस्य है। रायपुर पुलिस ने उसे शुक्रवार को पांच ग्राम एमडीएमए (मेथिलीनडाइआक्सी-एन-मेथैम्फेटामाइन) के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित पिछले तीन वर्षों से प्रदेश भर में ड्रग सप्लाई कर रहा था।