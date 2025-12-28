Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की फैक्ट्री लगाने की तैयारी में था तस्कर अब्दुल, 3 सालों से कर रहा था ड्रग सप्लाई

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:30 AM (IST)

    अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर अब्दुल करीम छत्तीसगढ़ के पाटन में नशीले पदार्थों की फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा था। रायपुर पुलिस ने उसे पांच ग्राम ए ...और पढ़ें

    Hero Image

    ड्रग तस्कर अब्दुल करीम।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर अब्दुल करीम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के पाटन में नशीले पदार्थों की फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा था। मूल रूप से नागपुर का निवासी अब्दुल करीम चार वर्ष पूर्व दुर्ग जिले के पाटन में बस गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के तस्कर गिरोह का सक्रिय सदस्य है। रायपुर पुलिस ने उसे शुक्रवार को पांच ग्राम एमडीएमए (मेथिलीनडाइआक्सी-एन-मेथैम्फेटामाइन) के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित पिछले तीन वर्षों से प्रदेश भर में ड्रग सप्लाई कर रहा था।

    रायपुर में तैयार की गई रणनीति

    एमडीएमए एक अत्यंत खतरनाक उत्तेजक ड्रग है। हाल ही में रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय डीजीपी कांफ्रेंस में नशीले पदार्थों के अंतरराज्यीय गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति तैयार की गई थी।

    पहचान छिपाने के लिए बदल लिया नाम

    अब्दुल करीम ने तस्करी के धंधे में उतरने के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम बदल लिया था। उसे समीर उर्फ राजा के नाम से जाना जाता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उसके बैंक खातों और पाटन में खरीदी गई प्रापर्टी की जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें: शराब घोटाले में 81 आरोपितों के खिलाफ 29 हजार से अधिक पेजों की चार्जशीट, ये बड़े नाम अभी जेल में बंद