    'फडणवीस एक्सीडेंटल सीएम और भाजपा भ्रष्ट पार्टी', उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर हमला  

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा को 'भ्रष्ट जनता पार्टी' कहा और देवेंद्र फडणवीस को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने अजित पवार के किसानों को कर्ज चुकाने की सलाह पर भी कटाक्ष किया। ठाकरे ने पार्थ पवार से जुड़े जमीन सौदे पर मुख्यमंत्री द्वारा क्लीन चिट देने की आलोचना की और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।

    Hero Image

    शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार (08 नवंबर, 2025) को यह कहकर महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि देवेंद्र फडणवीस एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्ट हैं।

    उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए उसे सबसे 'भ्रष्ट जनता पार्टी' करार दिया। उद्धव ने वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत माता को लूटने वाली भाजपा को वंदे मातरम् कहने का कोई अधिकार नहीं है।

    ठाकरे ने कब कही ये बात?

    दरअसल, उद्धव ठाकरे बारिश और बाढ़ प्रभावित मराठवाड़ा के 4 दिनों के दौरे पर थे। दौरे के आखिरी दिन पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह हमला किया। इसके अलावा उन्होंने उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख अजित पवार के इस बयान पर भी कटाक्ष किया कि किसानों को कर्जमाफी मांगने के बजाय नियमित रूप से कर्ज चुकाने की आदत डालनी चाहिए।

    उन्होंने कहा, "अपने बेटे के अलावा, अजित पवार नहीं चाहते कि किसी को भी कुछ मुफ्त मिले (पुणे भूमि सौदे विवाद का जिक्र करते हुए, जिसमें उनके बेटे पार्थ पवार की कंपनी शामिल थी)।"

    उद्धव ने साधा अजित पवार पर निशाना

    ठाकरे ने अजित पवार पर भी निशाना साधते हुए कहा, "किसान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें खाने को भोजन मिल पा रहा है। पार्टियों (शिवसेना और राकांपा) को चुराने के बाद, यह (महायुति) सरकार पहले वोट चुराकर सत्ता में आई और अब जमीन भी चुरा रही है।"

    अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े जमीन के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "चूंक मुख्यमंत्री हर किसी को क्लीन चिट दे देते हैं, इसलिए वह क्लीन चीटर बन गए हैं। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल से जुड़ा पुणे जमीन का सौदा सामने आया, जिसे रद्द कर दिया गया। इसी तरह, उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े मुंडवा कोरेगांव जमीन सौदे पर विवाद के बाद, बिक्री पत्र रद्द कर दिया गया। अब परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से जुड़ा एक और विवादास्पद जमीन सौदा सामने आया है। सभी अपराधी भाजपा में हैं और मुख्यमंत्री क्लीन चीटर बन गए हैं।"

