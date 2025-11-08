Language
    'पीएम मोदी ने एजेंसियों को बर्बाद कर दिया', सीएम सिद्दरमैया ने भाजपा पर लगाया वोट चोरी का आरोप

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:49 PM (IST)

    कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने प्रधानमंत्री मोदी पर संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने इसी तरह सत्ता हासिल की। सिद्दरमैया ने कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान की जानकारी दी, जिसके तहत वोट चोरी के खिलाफ 1.12 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर जुटाए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के अधीन काम करने का आरोप लगाया।

    Hero Image

    कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने शनिवार (08 नवंबर, 2025) को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश की सभी संवैधानिक और स्वतंत्र संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। साथ ही चुनाव आयोग सहित सभी संस्थाओं को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया।

    भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी इसी तरह के हथकंडे अपनाकर केंद्र और कई राज्यों की सत्ता में आई है। कर्नाटक सीएम ने कांग्रेस पार्टी के हस्ताक्षर अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत राज्य में वोट चोरी के खिलाफ 1.12 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर इकट्ठे हुए हैं।

    'भाजपा झूठ बोलने में माहिर'

    सिद्दरमैया ने कहा, "हम भाजपा को झूठ बोलने में माहिर मानते हैं। वो सिर्फ झूठ बोलने में माहिर ही नहीं बल्कि, झूठ उनका आराध्य है। वे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो वोट चोरी में भी माहिर हैं। वोट चोरी उनका पेशा बन गया है। हाल के वर्षों में भाजपा ने वोट चोरी के जरिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीते हैं। केंद्र और कई राज्यों की सत्ता में आई है।"

    'राहुल गांधी ने सबूतों के साथ खोली पोल'

    उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में सबूतों के साथ उनकी पोल खोल दी।

    कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, "हाल ही में हुए बिहार चुनावों के दौरान, जिन लोगों ने पहले दिल्ली चुनावों में वोट दिया था, उन्होंने बिहार में भी वोट डाला है। हमारे संविधान के अनुसार, एक व्यक्ति केवल एक ही वोट डाल सकता है। कई जगहों पर दो बार वोट देना असंवैधानिक है। असंवैधानिक तरीकों से सत्ता हासिल करना लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।"

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की जांच में विफल रहने के लिए चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग "गैर-जिम्मेदाराना" प्रतिक्रिया दे रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है।

    सिद्दरमैया ने कहा, "इससे साफ है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है। सिर्फ अभी ही नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, उन्होंने सीबीआई, ईडी, आयकर और अब चुनाव आयोग जैसी सभी स्वतंत्र एजेंसियों या निकायों को अपने (सत्तारूढ़ भाजपा) प्रभाव में काम करने पर मजबूर करके उन्हें बर्बाद कर दिया है।"

    कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान पर क्या बोले सिद्दरमैया?

    उन्होंने इसे "लोकतंत्र के लिए हानिकारक" बताते हुए कहा कि ये सभी स्वतंत्र निकाय केंद्र सरकार के अधीनस्थ के रूप में काम कर रहे हैं। सिद्दरमैया ने कहा कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने और संविधान, लोकतंत्र और स्वतंत्र एजेंसियों या निकायों की रक्षा के लिए, कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था।

    कर्नाटक में अब तक 1.12 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर एकत्र हो चुके हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "संभवतः 10 नवंबर तक, एकत्र किए गए हस्ताक्षरों का पहला सेट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दिया जाएगा, जो इसे भारत की राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) और मुख्य चुनाव आयुक्त (ज्ञानेश कुमार) को भेजेगी।"

    उन्होंने कहा, "यह लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उनमें जागरूकता पैदा करने तथा संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करने के लिए किया जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि हस्ताक्षर अभियान पार्टी के सभी 40 राजनीतिक जिलों में चलाया गया और अगले कुछ दिनों में जहां भी अभियान धीमा रहा है, वहां इसे और तेज किया जाएगा।

