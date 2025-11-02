'भारतीय नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं', बंगाल में SIR को लेकर क्या बोले मिथुन चक्रवर्ती?

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच भाजपा की केंद्रीय समिति के सदस्य और दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि एसआईआर गैर भारतीयों के लिए चिंता का विषय है, भारतीयों के लिए नहीं।

शनिवार शाम हावड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक के दौरान मिथुन ने एसआईआर का विरोध करने को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए तीखा प्रहार किया। मिथुन ने कहा कि एसआईआर से भारतीय नागरिकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय मुसलमानों को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है।

'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी कर रही एसआईआर का विरोध' उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य स्पष्ट है- विदेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रही है। उन्होंने तृणमूल पर एसआईआर को लेकर जनता में भ्रम फैलाने व गुमराह करने का आरोप लगाया।

मिथुन ने कहा कि तृणमूल इस मुद्दे को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है और जनता के बीच डर का माहौल बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि इस प्रक्रिया में फर्जी मतदाताओं के नाम कट जाएंगे और इससे सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान होगा। यही कारण है कि तृणमूल के नेता जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।