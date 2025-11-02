बंगाल में बीएलए की नियुक्ति में भाजपा सबसे आगे तो तृणमूल सबसे पीछे

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) की नियुक्ति में मुख्य विपक्षी दल भाजपा सबसे आगे है, वहीं सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस सबसे पीछे है। माकपा दूसरे स्थान पर है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार गत 30 अक्टूबर तक भाजपा ने 294 बीएलए-1 व 7,912 बीएलए-2 की नियुक्ति की है। माकपा 143 बीएलए-1 व 6,175 बीएलए-2 की नियुक्ति कर चुकी है जबकि तृणमूल ने अब तक सिर्फ 36 बीएलए-1 व 2,349 बीएलए-2 की नियुक्ति की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसआईआर में बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका मालूम हो कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पार्टी स्तर पर बीएलए की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। बूथ स्तरीय अधिकारी आगामी चार नवंबर से घर-घर जाकर लोगों को गणना प्रपत्र देने का काम शुरू करेंगे। उनके साथ बीएलए भी रहेंगे। ऐसा इसलिए ताकि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दलों की भी जानकारी में रहे।