SIR 2.0 में 49 करोड़ लोगों को मिले गणना फॉर्म, चुनाव आयोग ने दैनिक बुलेटिन में दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दूसरे चरण में 49 करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र मिल गए हैं। बिहार में एसआइआर का काम पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआइआर के दूसरे चरण की शुरुआत की है।

चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 50.99 करोड़ मतदाताओं में से 97.52 प्रतिशत मतदाताओं को एसआइआर के तहत गणना फार्म प्राप्त हो चुके हैं।

चुनाव आयोग ने कही ये बात

दैनिक एसआइआर बुलेटिन में चुनाव आयोग ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 49.73 करोड़ गणना फार्म वितरित किए जा चुके हैं। जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में एसआइआर का काम होने जा रहा है, उनमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शामिल हैं। इनमें से बंगाल, तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी में अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं।