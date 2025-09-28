जुबीन के परिवार ने की CID जांच की मांग, मैनेजर समेत 2 के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

Zubeen Garg Death Update असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई रहस्यमयी मौत के मामले में उनके परिवार ने सीआईडी के पास शिकायत दर्ज करवाई है। जुबीन की पत्नी गरिमा गर्ग और अन्य परिजनों ने सिंगर की मौत की जांच की मांग की है। परिवार ने जुबीन के मैनेजर और आयोजनकर्ता पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग के परिवार ने सीआईडी के पास शिकायत दर्ज करवाई है। जुबीन के परिजनों ने उनकी मौत की जांच करवाने की मांग की है। जुबीन की पत्नी गरिमा गर्ग, चाचा मनोज बोरठाकुर और पामी बोरठाकुर ने असम सीआईडी के पास अर्जी डाली है।

19 सितंबर को सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। जुबीन के परिवार ने उनके मैनेजर सिद्धार्थ सरमा और आयोजनकर्ता स्यामकानु महंत पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार को किसपर शक? दरअसल जुबीन सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस इवेंट का आयोजन स्यामकानु महंत ने किया था। वहीं, उनके मैनेजर सिद्धार्थ भी जुबीन के साथ सिंगापुर गए थे। सूत्रों के अनुसार, सिंगापुर में रहने वाले असम समुदाय के लोगों ने जुबीन गर्ग को एक याच पार्टी में भी बुलाया था।

जुबीन के परिवार ने उनकी मौत की जांच करने की मांग करते हुए असम आपराधिक जांच विभाग (CID) के पास शिकायत दर्ज की है। सीआईडी ने भी शिकायत स्वीकार कर ली है। कैसे हुई थी जुबीन की मौत? बता दें कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 20 सितंबर को शुरू होने वाला था। 52 वर्षीय जुबीन एक दिन पहले ही सिंगापुर पहुंचे थे। 19 सितंबर को जुबीन स्विमिंग करने के लिए समुद्र में गए थे और कुछ समय बाद उनकी लाश तैरती मिली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नॉर्थ ईस्ट इवेंट को भी रद कर दिया गया।