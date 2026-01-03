गांधीनगर में भी इंदौर जैसे हालात, दूषित पानी से 100 से अधिक बीमार

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी इंदौर जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। यहां भी दूषित पानी पीने से सौ से अधिक लोग बीमार हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। जांच में अधिकांश लोगों को टायफाइड होने की शिकायत मिली है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने अधिकारियों के साथ बैठकर स्थिति की समीक्षा की।

उधर, गृह मंत्री एवं गांधीनगर से सांसद अमित शाह ने दूषित पेयजल से लोगों के बीमार होने की खबर मिलते ही फोन पर हालात का जायजा लिया। लोगों के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। राज्य सरकार को बेहतर उपचार कराने का निर्देश दिया।

इंदौर में भी आ चुका है इस तरह का मामला बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 29 दिसंबर को दूषित पेयजल से 100 से अधिक लोग बीमार पड़ गए थे। वहां अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जानलेवा लापरवाही के बाद इंदौर नगर निगम के आयुक्त को हटाया जा चुका है और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। गांधीनगर के सेक्टर 25,26,28 में लोगों के बीमार होने की संख्या लगातार बढ़ती गई।

शनिवार सुबह तक जब यह आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच गया तो प्रशासन हरकत में आया और 22 चिकित्सकों की एक टीम को जांच व उपचार के काम में लगाया। स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग टीमों ने प्रभावित क्षेत्र के पानी के नमूने लिए तथा करीब 10 हजार घरों का सर्वे कराया।

हर्ष संघवी ने क्या कहा? राज्य के उपमुख्यमंत्री संघवी ने बताया कि प्रभावित लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। संघवी ने इस मामले में गांधीनगर के महापौर, कलक्टर, मेडिकल विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की तथा हालात का जायजा लिया। उन्होंने गांधीनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचकर उपचाराधीन लोगों से कुशलक्षेम पूछा। साथ ही संघवी ने कहा कि बीमारी को फैलने से रोकने तथा प्रभावितों के बेहतर उपचार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।