    चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच दीवाली पर फीका पड़ा मिठाइयों का स्वाद, GST कम होने पर भी क्यों नहीं राहत?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:35 PM (IST)

    Silver Price Impact on Sweets: दीवाली पर चांदी की बढ़ती कीमतें मिठाइयों को महंगा कर रही हैं। मिठाइयों पर जीएसटी कम होने के बावजूद, चांदी वर्क की लागत में वृद्धि के कारण उनके दाम बढ़ सकते हैं। कुछ दुकानदार बिना चांदी वर्क के मिठाइयां बना रहे हैं, जबकि अन्य ने कीमतें बढ़ा दी हैं।

    चांदी चमकने से मिठाइयों की कीमतों पर भी होगा असर। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। दीवाली नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी के भाव भी आसमान छूने लगे हैं। चांदी की कीमत 1.9 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। हालांकि, इसका असर दीवाली की मिठाइयों पर देखने को मिल सकता है।

    मिठाइयों के बिना दीवाली का त्योहार अधूरा होता है। वहीं, काजू कतली से लेकर गुलाब जामुन जैसी मिठाइयां कई लोगों की फेवरेट भी हैं। हालांकि, इस दीवाली यह मिठास फीकी पड़ सकती है।

    कम हुआ था GST 

    केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में बड़े बदलाव करते हुए मिठाइयों पर लगने वाला टैक्स भी कम कर दिया था। मिठाइयों पर अब सिर्फ 5 प्रतिशत का ही जीएसटी लगेगा। ऐसे में मिठाई सस्ती होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण अब मिठाइयों के दाम भी आसमान छू सकते हैं।

    चांदी की बढ़ती कीमतों का असर

    दरअसल कई मिठाइयों पर चांदी का वर्क किया जाता है। इससे मिठाइयों का स्वाद भी दोगुना हो जाता है। मगर, चांदी की कीमतों में उछाल के कारण चांदी वर्क की कीमतें भी 10-15 प्रतिशत बढ़ गई हैं। ऐसे में कुछ दुकानदार बिना चांदी वर्क के मिठाइयां बना रहे हैं, तो चांदी वर्क लगाने वाले दुकानदार मिठाइयों के दाम बढ़ा चुके हैं।

    दुकानदारों की मुश्किल बढ़ी

    मुंबई की पारसी डेरी फर्म ने मिठाइयों के दाम न बढ़ाने का फैसला किया है। फर्म के एमडी बख्तियार के ईरानी के अनुसार, चांदी वर्क के दाम 10-15 प्रतिशत बढ़ गए हैं, लेकिन हम मिठाइयों की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। वहीं, दिल्ली खोया मिठाई के मालिक सिड माथुर का कहना है कि इस बार बिना चांदी वर्क के मिठाइयां बनाई जा रहीं हैं।

    चांदी वर्क की कीमत

    आगरा में स्थित भगत हलवाई के मालिक शिवम भगत के अनुसार, पिछली दीवाली पर चांदी वर्क की कीमत 5 रुपये थी, जो अब बढ़कर 8 रुपये हो गई है। हालांकि, जीएसटी कम होने के मिठाई के दाम कम हो गए हैं। मगर, चांदी वर्क की कीमत बढ़ने से मिठाई पर कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है।

